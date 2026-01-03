"La legislación de Estados Unidos permite este tipo de ataques por orden presidencial y tiene 72 horas todavía para comunicarlo en el Congreso y en el Senado norteamericano"

Caracas se ha despertado de madrugada con una escena inusual y alarmante: varias explosiones resonaron por distintos puntos de la capital venezolana, hubo apagones generalizados y testigos aseguran que se vieron aviones volando a baja altura sobre sectores residenciales y cercanos a instalaciones militares, según recogen medios venezolanos, en medio de una tensión extrema con Estados Unidos por la situación de Venezuela.

La causa exacta de las detonaciones aún no ha sido oficialmente confirmada, pero la situación ha encendido las alarmas en un país ya de por sí al límite por la presión diplomática y militar con Washington. De hecho, la propia cadena estadounidense CBS asegura que Trump había sido el responsable de ordenar estos ataques sobre la capital venezolana.

Sobre la respuesta oficial de Estados Unidos, el Gobierno estadounidense aún no ha hecho un anuncio formal en el Congreso o en el Senado respecto a las operaciones militares que se vinculan con lo ocurrido en Caracas.

Según el experto en Geopolítica Chema Gil, "la legislación interna de Estados Unidos permite este tipo de ataques por orden presidencial, que tiene 72 horas todavía para comunicarlo". También ha explicado que es probable que, una vez se oficialice la operación y se confirme que tuvo lugar en el área donde, supuestamente, se encontraban figuras como Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, ese anuncio llegue a las cámaras legislativas norteamericanas.

En otras informaciones, medios internacionales señalan que estas detonaciones se produjeron en medio de un incremento de las tensiones entre Caracas y Washington, donde las autoridades estadounidenses han ido intensificando operaciones contra presuntos narcotraficantes que, según ellos, operan en territorio venezolano o en sus zonas cercanas.

LO QUE SE SABE SOBRE LAS EXPLOSIONES SOBRE CARACAS

La administración estadounidense ha llevado a cabo varios ataques, tanto en el mar Caribe como en zonas cercanas a las costas venezolanas, contra embarcaciones que, según ellos, estarían vinculadas al narcotráfico, en el marco de lo que Washington ha denominado su campaña para combatir esas redes.

Desde Caracas, sin embargo, estas acciones han sido calificadas como actos de provocación y agresión. Ahora, y tras estos ataques, Nicolás Maduro emitió un mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas y a la población, anunciado así la declaración del "estado de conmoción General Exterior" y ha llamado a que "todo el comando comience a responder a los ataques", animando a la población a defender la soberanía del país.