El mal tiempo obliga a aplazar la Gran Cabalgata del Carnaval de Maspalomas

La Gran Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas, que estaba programada para el sábado 21 de marzo, ha sido aplazada al sábado 28 de marzo de 2026. La Concejalía de Festejos y Eventos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha tomado esta decisión debido a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la borrasca “Therese” a su paso por Canarias.

La seguridad, máxima prioridad

La medida se adopta ante la situación de alerta por vientos, lluvias y fenómenos costeros declarada por el Gobierno de Canarias, en coordinación con las recomendaciones del PEMU de San Bartolomé de Tirajana y el PEIN del Cabildo de Gran Canaria. Desde la concejalía se ha insistido en que "lo primero es garantizar la seguridad tanto de los participantes como del público".

Es la decisión responsable que debemos tomar para poder celebrarla con normalidad y con todas las garantías" Yilenia Vega Concejal de Turismo de San Bartolomé de Tirajana

Se trata, según el consistorio, de la "decisión responsable que debemos tomar para poder celebrarla con normalidad y con todas las garantías", a pesar de ser uno de los actos más esperados de las fiestas.

Nueva agenda del Carnaval

Con este cambio, los actos principales de las carnestolendas sureñas se concentrarán entre el 25 y el 29 de marzo. La programación se reanudará el miércoles, 25 de marzo, con la celebración de la Gala Drag a las 21:00 horas. Al día siguiente, el jueves 26, tendrá lugar el Carnaval Canino a las 17:00 horas.

La jornada del viernes, 27 de marzo, comenzará a las 12:00 horas con el Rescate de la Sardina en la Playa de Maspalomas. Por la noche, a las 21:00 horas, el escenario del CC Yumbo acogerá la Gala del Turista, que dará paso a los Mogollones a partir de las 23:00 horas con Óscar Martínez y Ramsés López (Los 40 Session) y otros DJs.

El día grande será el sábado, 28 de marzo, con la Gran Cabalgata recorriendo las calles a partir de las 17:00 horas, manteniendo su formato habitual. La fiesta continuará con los Mogollones nocturnos desde las 23:00 horas en el escenario principal y la zona de chiringuitos.

Recta final y cierre de las fiestas

El domingo, 29 de marzo, el carnaval pondrá su broche final con el Entierro de la Sardina a las 19:00 horas, con un recorrido desde la avenida Estados Unidos hasta el Anexo II de Playa del Inglés. El fin de fiesta será a las 21:00 horas con un concierto tributo a Juan Luis Guerra (Bachata Rosa).

La Concejalía de Festejos y Eventos y la organización del carnaval han agradecido la "comprensión de ciudadanos y visitantes ante estos cambios motivados por causas de fuerza mayor". Asimismo, han animado a todos a seguir disfrutando de los actos que quedan por celebrarse en la recta final del Carnaval.