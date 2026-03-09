AUDIO #EscuelaDeRadio CEIP Colón - Temporada 13 Episodio 24

El alumnado del curso 6º B de Primaria del CEIP Mediterráneo ha vivido una mañana muy especial en la que ha podido conocer, paso a paso, cómo se elabora la información dentro de un medio de comunicación. A través de su propio programa, ‘Radiocopi’, los estudiantes se han puesto en la piel de los periodistas para desgranar la actualidad de Córdoba, desde el tiempo hasta la cultura, pasando por el tráfico y los proyectos sociales. Lo que empezó como una visita a un estudio ha acabado convirtiéndose en una experiencia reveladora.

A lo largo de la jornada, los jóvenes reporteros han aprendido la importancia de preparar los contenidos, contrastar la información antes de difundirla y coordinarse para que todo funcione. Han descubierto que el periodismo nace de la curiosidad y de observar con atención, un aprendizaje clave en un contexto donde la información circula a gran velocidad. Su programa ha comenzado con la previsión del tiempo para el fin de semana en la provincia de Córdoba.

La lucha contra los bulos en la era digital

Uno de los bloques más destacados ha sido la sección ‘¿Es verdad o fake?’, donde han enseñado a los oyentes a “ser más listos que las noticias falsas”. Para demostrarlo, han investigado una noticia sobre el supuesto hallazgo de una puerta romana secreta bajo la Mezquita de Córdoba que conducía a una cámara del tesoro. Tras una simple verificación, han confirmado la falsedad de la información: “Lo buscamos en unas cuantas redes oficiales y era falso”.

Si algo te suena exagerado e increíble, antes de compartirlo, consulta una fuente fiable"

El consejo de los alumnos ha sido claro y directo, animando a la audiencia a aplicar el espíritu crítico. “Si algo te suena exagerado e increíble, antes de compartirlo, consulta una fuente fiable, porque no todo lo que ves en Internet es siempre cierto”, han señalado. Como reto, han propuesto a los oyentes consultar con un adulto o un medio de confianza ante cualquier noticia extraña que encuentren en redes sociales.Córdoba, al detalle: del tráfico a la agenda cultural

La actualidad local ha ocupado una parte central del programa. En materia de movilidad, han informado sobre los atascos en Córdoba en hora punta, señalando como puntos conflictivos la travesía de la A-4 y la Ronda Oeste. También han explicado cómo la construcción de la nueva Ronda Norte afectará al tráfico, un proyecto diseñado para que los vehículos puedan rodear la ciudad sin pasar por el centro.

Las noticias locales también han incluido iniciativas como el programa Vías Verdes, que recupera antiguos trazados ferroviarios para convertirlos en espacios naturales. A nivel escolar, han presentado la feria de la ciencia de su colegio, un proyecto centrado este año en las aportaciones de tres científicas clave para la conservación del planeta.

Escuela de Radio COPE

SOLIDARIDAD CON FUNDACIÓN Kutxabank Y CÁRITAS

El programa también ha dado voz a proyectos solidarios, de la mano de la Fundación Kutxabank y Solemcor , empresa de inserción de Cáritas que, a través del proyecto ModaRe, da una “segunda vida a tu ropa”. Esta iniciativa no solo evita que toneladas de textil acaben en el vertedero, sino que genera empleo para personas en riesgo de exclusión social.

Cáritas

La agenda deportiva ha repasado el último partido del Córdoba Club de Fútbol contra el Racing de Santander y el derbi andaluz de baloncesto entre el Coto Córdoba y el Morón. En el apartado cultural, han recomendado planes como el espectáculo ecuestre ‘Pasión y duende del caballo andaluz’, la comida solidaria de la Fundación Bangassou y la obra de teatro con música flamenca ‘Esto no es lo que era’.

Finalmente, han contado con el testimonio de la enfermera escolar Carmen María Rodríguez, quien ha defendido la importancia de su figura en los centros educativos. Según ha explicado la sanitaria, su labor consiste en cuidar, detectar y orientar, porque, como ha afirmado, “prevenir también es educar”. Con su intervención, los alumnos han querido subrayar que la salud y el bienestar son pilares fundamentales para el futuro de todos.

La experiencia, en su conjunto, les ha permitido entender que detrás de cada noticia hay planificación, responsabilidad y, sobre todo, un importante trabajo en equipo.