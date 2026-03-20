Una bola de fuego ilumina el cielo nocturno de Andalucía a 108.000 km/h

Una brillante bola de fuego ha cruzado el cielo durante la noche del pasado 17 de marzo. El fenómeno, de origen asteroidal, fue registrado a las 22:30 horas (Tiempo Universal) y alcanzó una velocidad inicial de 108.000 kilómetros por hora, según la información recabada.

El avistamiento ha sido captado por los detectores del Proyecto SMART que se encuentran operativos en los observatorios de Calar Alto (Almería), La Hita (Toledo), Sierra Nevada, La Sagra y Otura (Granada), además del ubicado en Sevilla.

Análisis del fenómeno

El análisis preliminar del suceso ha sido realizado por el profesor José María Madiedo, investigador principal del proyecto y miembro del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Según sus conclusiones, el bólido comenzó a ser visible a una altitud inicial de 95 kilómetros sobre el nivel del mar.

La trayectoria de la bola de fuego finalizó cuando se encontraba a 42 kilómetros de altitud, momento en el que se extinguió sin llegar a impactar con la superficie.

Además, la cámara norte del Observatorio de Calar Alto ha logrado registrar en vídeo el paso del objeto celeste. Esta estación, junto a la de Sierra Nevada, forma parte de un acuerdo de colaboración entre el profesor Madiedo y dichas instituciones científicas para el seguimiento de estos fenómenos.