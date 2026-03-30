La inversión millonaria en la provincia de Valladolid para salvar los puentes sobre el río Cega: "Estaba en ruina inminente"

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha visitado las obras de reparación en los puentes sobre el río Cega, en la carretera VP-1003. La inversión total, que asciende a 1.146.570 euros, ha permitido actuar de forma inmediata sobre dos infraestructuras clave para la provincia.

Durante la visita, Íscar ha estado acompañado por los alcaldes de Megeces y Cogeces de Íscar, Abel Manso y María Aránzazu Herrero, respectivamente. El presidente ha destacado que "se trata de una actuación clave de nuestra Estrategia Viaria, que demuestra nuestro compromiso con mantener en perfecto estado los puntos esenciales de la red provincial".

Se trata de una actuación clave de nuestra Estrategia Viaria" Conrado Íscar Presidente de la Diputación de Valladolid

Actuaciones de emergencia

Visita del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, a las obras en los puentes afectados

Las intervenciones se han tramitado por el procedimiento de emergencia tras detectarse una situación de grave riesgo estructural en ambos puentes. Esta medida ha garantizado su funcionalidad, evitando peligros para la circulación y asegurando la conectividad entre los municipios.

Obras en el puente de Megeces

En el puente de Megeces, situado en el punto kilométrico 0+026, las obras han contado con un presupuesto de 467.648,02 euros. Los trabajos, que comenzaron en octubre de 2025, se encuentran en su fase final e incluyen la consolidación de la cimentación, el saneo y el refuerzo de la estructura.

Las actuaciones han incluido la formación de ataguías, la limpieza de la fábrica con agua a presión y el rejuntado de la sillería. También se ha reforzado la cimentación con zunchos de hormigón armado y se ha mejorado la plataforma con adoquín para aumentar la seguridad y durabilidad del puente.

Intervención en Cogeces de Íscar

Por su parte, el puente de Cogeces de Íscar (punto kilométrico 1+727) ha contado con una inversión de 678.922,48 euros. Las obras, también iniciadas en octubre de 2025, están prácticamente finalizadas tras la ejecución del firme y la impermeabilización.

🏗️ @Conrado_Iscar visita las obras de los puentes sobre el río Cega en la VP-1003.



👷‍♂️ Actuaciones de emergencia en Megeces y Cogeces de Íscar ante el grave riesgo estructural detectado.



➡️ Intervención clave para garantizar el perfecto estado de los puntos esenciales de la red… pic.twitter.com/ogODvNfqz8 — Diputación de Valladolid (@Dip_Va) March 30, 2026

De manera similar al de Megeces, los trabajos han abarcado desde la creación de recintos de trabajo seguros hasta la limpieza de la superficie mediante chorreado con agua a presión. Además, se ha aplicado un tratamiento hidrófugo para mejorar la protección y durabilidad de la estructura.