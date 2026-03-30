La atención espiritual en Valladolid que acompaña a pacientes en el final de la vida: “Te escucha sin juzgarte”

El reciente caso de la joven Noelia, que recibió la eutanasia, ha reabierto el debate sobre la muerte asistida. En Valladolid, ocho personas han ejercido este derecho entre 2021 y 2024, lo que supone casi el 30% de las solicitudes. En este contexto, Ana Caramanzana, coordinadora del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, ha explicado en Mediodía COPE la labor de un servicio que se centra en el alivio y el cuidado donde la medicina ya no puede curar.

La escucha, una herramienta terapéutica

Caramanzana ha querido diferenciar la dimensión espiritual de la religiosa. La primera, explica, “es propia de todo hombre, de toda mujer”. Se trata de “dar sentido a lo que me pasa, es querer morir reconciliado conmigo, es ese anhelo de trascendencia”, una necesidad que los creyentes llaman Dios, pero que otros pueden denominar “universo, energía, luz”. La dimensión religiosa, en cambio, implica vivir una creencia dentro de un marco concreto como una iglesia.

Este acompañamiento es un derecho de todos los pacientes y sus familiares. Según la coordinadora, los pacientes llegan al servicio bien porque el personal sanitario se lo propone, porque ven los carteles informativos en el hospital o porque alguien se lo ha recomendado. Una vez que contactan, el equipo asiste “en cuanto la persona lo solicita”.

Saber si mi vida ha tenido sentido, si muero reconciliado" Ana Caramanzana Coordinadora del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa en el Hospital Clínico de Valladolid

Al acompañar a una persona que se prepara para morir, las preocupaciones se centran en lo esencial. “Nos vamos a lo esencial, y lo esencial es saber si mi vida ha tenido sentido, si muero reconciliado”, detalla Caramanzana. En esos momentos, surge la necesidad de poder narrar la propia vida a alguien que “te escucha sin juzgarte, que te acoge de modo incondicional y te acompaña desde una empatía que se vuelve terapéutica”.

Una ayuda para encontrar respuestas

La labor del servicio es, “fundamentalmente, escuchar”. Ana Caramanzana, especialista en counseling, describe esta relación como una “relación de ayuda” y no de amistad. El objetivo es que la persona “sepa descubrir todas las herramientas que ya tiene en su interior y las pueda poner en práctica para ayudarse a sí mismo”. Para ello, es clave una escucha que “no solo se hace con los oídos, sino también con los ojos, con el tacto y con el corazón”.

Las heridas que llevan las personas no las cura un psiquiatra ni un psicólogo" Ana Caramanzana Coordinadora del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa en el Hospital Clínico de Valladolid

Sobre el foco mediático del caso Noelia, Caramanzana ha lamentado que la atención llegara al final. “¿Y por qué no antes? ¿Por qué no se habló de Noelia cuando necesitaba un apoyo, una ayuda, un acompañamiento psicológico o espiritual?”, se ha preguntado. Ha añadido que a veces “las heridas que llevan las personas no las cura un psiquiatra ni un psicólogo, sino alguien que sabe recoger también el mundo emocional”.

Finalmente, la coordinadora ha compartido que algunos pacientes la han contactado para decirle que estaban valorando solicitar la eutanasia. Tras un proceso de escucha, “las personas que han solicitado mi escucha, porque previamente me han conocido, finalmente han revocado esa posibilidad” al encontrar nuevas esperanzas para seguir adelante.