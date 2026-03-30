Valladolid recupera cinco joyas de su patrimonio religioso gracias a Las Edades del Hombre

La Diputación de Valladolid ha recibido cinco nuevas piezas de arte sacro restauradas por la Fundación Las Edades del Hombre, en un acto presidido por Conrado Íscar, presidente de la Diputación, y José Enrique Martín, secretario general de la Fundación. Con esta entrega, que se enmarca en el convenio del año 2025, ya son 124 las obras recuperadas gracias a esta colaboración ininterrumpida desde 2002.

Un compromiso de más de dos décadas

En su intervención, Conrado Íscar ha recordado que el convenio, iniciado en 2002, “sigue más vivo que nunca 24 años después”. El presidente de la Diputación ha subrayado el compromiso de la institución con la conservación del patrimonio, que se refleja en un incremento de la inversión hasta alcanzar los 30.000 euros anuales actuales.

Este esfuerzo, ha explicado Íscar, “permite recuperar piezas que estaban en riesgo de deterioro y devolverlas a sus municipios en las mejores condiciones”. Ha destacado también la importancia de estas obras en las localidades más pequeñas, donde a menudo son un elemento esencial de la vida social y cultural.

El presidente ha reconocido el minucioso trabajo del equipo de la Fundación, afirmando que “cada intervención devuelve la dignidad a las obras, respetando su historia y su valor devocional”. Asimismo, ha incidido en que la recuperación de este legado contribuye a impulsar el turismo y al desarrollo del medio rural.

Las cinco joyas recuperadas

Las obras restauradas en esta última intervención proceden de cinco municipios de la provincia. Entre ellas se encuentra el Cristo en la Cruz del siglo XVI, de la iglesia de Santa María de la O en Wamba, y una Santa Ana Trina, de la misma época, de la iglesia de San Pelayo en Barruelo del Valle.

Completan el conjunto un San Roque del siglo XVII, procedente de la iglesia de San Pelayo de Villamuriel de Campos; una talla de Santa Brígida del siglo XVIII, de la iglesia de San Juan Evangelista en Fuente Olmedo; y un San Juan Degollado, custodiado en la iglesia de San Juan Bautista de Cervillego de la Cruz.