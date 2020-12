Enfado mayúsculo de los hosteleros tras los últimos anuncios de la Junta: "¡No tiene sentido!"

Bares, cafeterías y restaurantes de Castilla y León podrán optar por reabrir únicamente sus terrazas a partir del viernes. La Junta de Castilla y León ha ofrecido esta medida de alivio a las provincias donde, como en Valladolid, no se levantarán al completo las restricciones adoptadas el pasado 6 de noviembre.

Con las previsiones meteorológicas en la mano el enfado del sector de la hostelería es mayúsculo. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado la entrada esta semana de un frente frío con heladas y precipitaciones generalizadas. Además, durante el puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción se esperantemperaturas mínimas de dos grados por debajo de cero y máximas de nueve en la provincia de Valladolid.

"Es una decisión absurda", afirma Fernando, propietario de Villa del Prado Café Bar. "Un cachondeo", añade Ángel, al frente de los establecimientos Brasería Molino Rojo y Periquete, quien acusa a la Junta de "reírse de nosotros". Para él no hay duda de que la medida anunciada por el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, durante su comparecencia a petición propia en las Cortes de Castilla y León responde a razones políticas "para no echarnos encima de ellos".

A niguno de los dos les salen las cuentas. "Yo no abro", avanza Fernando. No, al menos, hasta que se permita el consumo en el interior de su local. "Con la distancia que sea" pide Ángel, en cuyo local aguardan las mesas separadas con mamparas que adquirió para incrementar la seguridad de sus clientes. A la espera también sus nueve empleados, a quienes no podrá sacar del ERTE si es para dar servicio en unas pocas mesas en la calle. "¿Cuánto puedes facturar con la terraza abierta con estas tempearturas?", se pregunta Fernando. Y se responde a sí mismo con la convicción de que "¡no tiene sentido!". "¡No estamos en Marbella!", ironiza Ángel.

Los hosteleros temen, además, perder subvenciones y que la reapertura de sus terrazas sea contraproducente a la hora de negociar posibles rebajas de los alquileres con sus arrendatarios.

No ha gustado tampoco que la Junta condicionara esta medida al visto bueno de las asociaciones provinciales de empresarios de hostelería. A juicio de Sebi, propietario de El Majao de Sebi, es una "irresponsabilidad" del Ejecutivo a quien acusa de intentar "escurrir el bulto". "Es una chapuza", remata.

Por medio de un comunicado las asociaciones han rehusado cualquier responsabilidad en la toma de decisiones. "Nuestra competencia", han expuesto, "es mantener negocios y vender felicidad en nuestros locales". "No pueden delegar en nosotros decisiones para comprometer a nuestros representados a una apertura insuficiente en exteriores", concluyen.

¿Cierre pactado?

Durante su comparecencia en el Parlamento autonómico el presidente de la Junta afirmó que el cierre de los negocios de hostelería se había "pactado" con sus representantes.

La Confederación Regional de Hostelería ha negado la mayor. Su vicepresidenta, María José Hernández, ha afirmado que "nunca hemos pactado con el presidente de la Junta de Castilla y León un acuerdo para cerrar la hostelería". Tampoco "las circunstancias que lo rodean". Hernández, presidenta también de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, asegura haber obrado "siempre" en base a las decisiones conocidas por medio del Boletín Oficial de Castilla y León o los medios de comunicación.