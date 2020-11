La hostelería de Castilla y León lanza un SOS y clama por ayudas directas

La hostelería lanza un SOS. Cientos de trabajadores del sector de la restauración, de la distribución y del transporte se han echado hoy a la calle en Valladolid al grito de: “No somos el problema, somo la solución”. Desde mañana viernes, el sector deberá afrontar un nuevo cierre como medida para contener la curva de contagio. Reivindican la seguridad de sus instalaciones, apenas se cifra en un tres y medio por ciento el contagio en la restauración. En la cuerda floja 30.000 negocios y en torno a 150.000 empleos en Castilla y León.

A las puertas del Parlamento autonómico han clamado por ayudas directas. Muchos no podrán resistir un nuevo cierre, algunos lloran por el esfuerzo realizado durante años. David lleva 20 años trabajando entre fogones. Decidió junto a su mujer aventurarse con un restaurante. Lo que empezó como un negocio próspero hace cinco años hoy se ve envuelto en una total incertidumbre. No puede evitar contener la emoción: “los hosteleros somos de una pasta distinta, no es una profesión, es una forma de vida y seguiremos luchando”.

David, Antonio, Elena...nombres propios del sector que se reivindica como parte de la solución, no como el problema. Antonio nos explica que tiene 47 personas en ERTE, “no sabemos qué hacer, queremos ayudas como en Francia e Italia. Tengo dos niñas pequeñas y ya no sé qué hacer”.

Un sector que ha sabido adaptarse y que ofrece un servicio seguro y alternativo a las reuniones sociales. Hoy, salen a la calle y exigen ayudas directas para poder sobrevivir a un nuevo cierre. María José Hernández, presidenta de la asociación de hostelería de Valladolid ha entonado un contundente “¡Basta ya!” y ha señalado: “Los hosteleros hemos cumplido. Muchos no han cobrado ni los ERTES, necesitamos soluciones inmediatas, ayudas de las instituciones y queremos abrir ya, tenemos que abrir, tenemos que funcionar”.

La distribución también dañada

Y Junto a los hosteleros, la distribución. Empresas familiares con decenas de trabajadores en ERTE se agarran a este instrumento para poder sortear un nuevo parón en su actividad que cifran en pérdidas reales de entre un 50 a un 60 por ciento. “Servimos directamente a la hostelería. Es una ruina absoluta”, apostilla Elena, propietaria de una empresa familiar dedicada a la distribución de mercancía.

La Junta reclama por carta al Ministerio un plan nacional de apoyo

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha lanzado hoy tras el Consejo de Gobierno un mensaje de tranquilidad y confianza a los hosteleros afectados por los cierres parciales desde mañana viernes y ha anunciado que han reclamado por carta al Ministerio de Industria un plan nacional de apoyo al sector.