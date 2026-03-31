Jaén blinda sus calles en Semana Santa con un nuevo tratamiento anticera

El Ayuntamiento refuerza la limpieza con un dispositivo especial que busca evitar que la cera de las velas se adhiera al pavimento de los recorridos procesionales

El Ayuntamiento de Jaén ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza con motivo de la Semana Santa, centrado especialmente en el centro de la ciudad y en los itinerarios de las procesiones. El concejal del Área Económica, Contratación y Servicios Técnicos, Francisco Lechuga, ha informado que este operativo extraordinario "se suma a los servicios ordinarios con el objetivo de garantizar el adecuado estado de limpieza antes, durante y después de las procesiones, reforzando la presencia de personal y medios en los puntos de mayor afluencia".

Tiene como finalidad evitar que la cera de las velas se adhiera al suelo, facilitando así su posterior retirada y mejorando la conservación del firme" Francisco Lechuga

Novedoso tratamiento anticera

Dentro del dispositivo destaca la incorporación de un equipo específico para aplicar un tratamiento anticera sobre el pavimento. Esta actuación, ya presente en otras ciudades, "tiene como finalidad evitar que la cera de las velas se adhiera al suelo, facilitando así su posterior retirada y mejorando la conservación del firme", según ha detallado el concejal. El líquido se aplica en el recorrido justo antes de cada desfile procesional.

Tras el paso de las procesiones, cinco equipos de limpieza se encargan de realizar un barrido manual para retirar los primeros residuos. Una vez finalizados los desfiles, intervienen máquinas especializadas, como barredoras mecánicas y operarios con sopladoras, para eliminar los restos acumulados, sobre todo en las inmediaciones de los templos. El operativo se completa con un equipo para la recogida de muebles y enseres voluminosos.

Evitando arrojar al suelo cáscaras de pipas y otros residuos" Francisco Lechuga



Francisco Lechuga también ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para mantener la limpieza

Llamamiento a la colaboración

Francisco Lechuga también ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para mantener la limpieza, pidiendo especialmente "evitando arrojar al suelo cáscaras de pipas y otros residuos". Para facilitar esta labor, el consistorio está repartiendo conos de cartón entre el público con el objetivo de fomentar hábitos más responsables.