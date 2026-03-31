COPE
Podcasts
Cáceres
Cáceres

La diócesis de Coria-Cáceres celebra su unidad en la Misa Crismal

La catedral de Coria acoge este 1 de abril la solemne ceremonia en la que se consagran los Santos Óleos y los sacerdotes reafirman su compromiso pastoral

La Diócesis de Coria-Cáceres se prepara para la Misa Crismal
00:00
Descargar

Audio de Ángel Martín Chapinal, vicario de Evangelización y Pastoral, sobre la misa crismal

Miriam Rodríguez

Cáceres - Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:23 min escucha

La Santa Iglesia Catedral de Coria acoge este 1 de abril, a las 12:00 horas, la celebración de la Misa Crismal, presidida por el obispo de la diócesis, Mons. Pulido Arriero. Se trata de una de las citas más relevantes del calendario litúrgico católico, un encuentro que reúne a toda la comunidad en un gesto de comunión y servicio.

Renovación de las promesas sacerdotales

Uno de los momentos más emotivos de la jornada es la renovación de las promesas sacerdotales. Los sacerdotes de toda la diócesis reafirman ante el obispo su compromiso de entrega a Dios y a los fieles, reforzando así los lazos de su ministerio. La convocatoria ha destacado el carácter inclusivo del encuentro, con una invitación abierta: "Todos, todos, todos están invitados a acompañar a nuestros sacerdotes".

Consagración de los Santos Óleos

Durante la liturgia se realizan los ritos que dan nombre a la celebración. Mons. Pulido Arriero consagra el Santo Crisma, un óleo sagrado fundamental para sacramentos como el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Además, se bendicen el Óleo de los Enfermos y el Óleo de los Catecúmenos, destinados a aliviar el sufrimiento y a fortalecer a quienes se preparan para el bautismo.

Un símbolo de unidad diocesana

Esta celebración va más allá del rito y simboliza la unión de toda la Iglesia Diocesana. Al terminar la misa, los arciprestes son los encargados de llevar los óleos a cada parroquia. Este gesto asegura que todas las comunidades, desde las ciudades a los pueblos más pequeños, utilicen los mismos óleos bendecidos por el obispo, como manifestación de una fe y guía comunes.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE CÁCERES

COPE CÁCERES

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 31 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking