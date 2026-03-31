Zaragoza crea un sistema pionero para dar prioridad al autobús en los semáforos

El Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado un sistema pionero de prioridad semafórica inteligente para el autobús urbano. El Gobierno de la ciudad ha aprobado el pliego para la contratación de la asistencia técnica que diseñará este proyecto de I+D+i, destinado a mejorar la regularidad y velocidad del servicio en 100 cruces seleccionados de la ciudad.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha destacado el carácter innovador de la iniciativa, que busca dar un mejor servicio a los más de 300.000 usos diarios de la red. "Estamos ante un proyecto muy especial cuyo objetivo es mejorar la fluidez, la calidad e incluso la seguridad de nuestra red de autobús urbano", ha afirmado, señalando que la solución se desarrollará a medida al no existir una similar en el mercado.

Doble sistema contra la latencia

La principal novedad es su sistema de doble detección para localizar con máxima precisión cada vehículo. Se combinarán balizas de tipo ferroviario con sistemas V2X (vehicle-to-everything) para evitar los fallos de pasadas pruebas piloto. "Había cierta latencia de los datos, unos segundos en movilidad pueden ser la diferencia entre que haya un accidente o que no lo haya", ha explicado Chueca.

Unos segundos en movilidad pueden ser la diferencia entre que haya un accidente o que no lo haya" Natalia Chueca Alcaldesa de Zaragoza

El nuevo sistema de prioridad para el autobús es más complejo que el ya existente para el tranvía, que también fue desarrollado por técnicos municipales. La alcaldesa ha recalcado la intención de seguir innovando para crear una prioridad semafórica 'made in Zaragoza' que sea "verdaderamente eficaz" en la red de autobús.

Despliegue, fases y presupuesto

El proyecto, con un presupuesto de 1,57 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro años, se implementará en cuatro fases. Estas comprenden el desarrollo de un nuevo algoritmo, una prueba piloto en cuatro cruces, la formación del personal municipal y el despliegue final en 100 intersecciones y en toda la flota de autobuses.

Con esta medida se busca aumentar la velocidad media, mejorar la regularidad, reducir el tiempo en semáforos y aumentar la satisfacción de los usuarios. El proyecto "va a volver a poner a Zaragoza a la cabeza de la movilidad urbana, a la cabeza de la movilidad sostenible y a la cabeza de la inteligencia de datos", ha sentenciado la alcaldesa.

Va a volver a poner a Zaragoza a la cabeza de la movilidad urbana, la movilidad sostenible y la inteligencia de datos" Natalia Chueca Alcaldesa de Zaragoza

Un detalle clave del contrato es que todos los trabajos y la propiedad intelectual resultante quedarán en propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Zaragoza. Esto permitirá al consistorio reproducir, publicar o divulgar el sistema desarrollado sin que el contratista pueda alegar derechos de autor.