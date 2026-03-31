TAV y rutas aéreas son las grandes tareas pendientes de Navarra para su desarrollo económico: "Es muy importante para la competitividad"

El Gobierno de Navarra ha reafirmado su compromiso de volver a licitar las nuevas conexiones aéreas para el aeropuerto de Pamplona, después de que el concurso para sumar cuatro nuevos destinos quedara desierto hace un año. Desde la Confederación Empresarial Navarra (CEN), su secretario general, Carlos Fernández Valdivieso, ha subrayado la importancia de esta cuestión para la competitividad de las empresas y la atracción de talento a la Comunidad Foral.

Conexión con Europa, una prioridad

Para el tejido empresarial, disponer de una buena conexión aérea es fundamental, no solo para el turismo, sino también desde una óptica económica e industrial. Fernández Valdivieso ha destacado que, además de una ruta mejorable con Madrid, es clave mirar hacia otros destinos de Europa, "especialmente Alemania, por la propia naturaleza de nuestro tejido industrial". Según ha explicado, la conectividad es un factor que las empresas "miran a fondo" a la hora de decidir instalarse en Navarra.

Es muy importante para la competitividad de las empresas, para estar conectados, para la atracción de talento" Carlos Fernández Valdivieso Secretario General CEN

El secretario general de la CEN ha atribuido las dificultades para conseguir nuevas rutas a múltiples causas, como la "mucha competencia entre diferentes aeropuertos de un tamaño similar al de Pamplona", las exigencias de las aerolíneas o el reciente incremento del combustible. En este sentido, ha señalado que otras ciudades como Vitoria "lleva más tiempo que Navarra trabajando en la promoción y potenciando su aeropuerto". Ahora, la expectativa se ha reducido de cuatro a dos destinos, que podrían ser Barcelona y otro internacional.

El tren de alta velocidad, en espera

En el equilibrio de infraestructuras, el tren de alta velocidad (TAV) pesa tanto como el avión para el desarrollo económico. Fernández Valdivieso ha afirmado que una conexión "ágil, rápida y fiable" con el resto de España "aumentaría la competitividad de las empresas y facilitaría mucho también el movimiento de las personas", incluyendo la atracción de talento para las universidades navarras. A pesar de los "pasos importantes" y la inversión realizada en el último año, ha advertido de que el proyecto avanza lentamente.

Aún nos quedan unos cuantos años hasta que podamos convertir esto en una realidad" Carlos Fernández Valdivieso Secretario General CEN

El secretario general de la CEN ha recordado que todavía existen importantes escollos, como el tramo de Zaragoza hasta Castejón, cuyo estudio informativo aún no está aprobado, lo que impide encargar proyectos e iniciar obras. A esto se suma que el proyecto para la nueva estación en Pamplona sigue sin definirse y la incógnita sobre la futura conexión con la "Y vasca".

Un avance en la conexión por carretera

En contraposición, el sector empresarial celebra la aprobación definitiva del proyecto de construcción de un nuevo tramo de la autovía A-15 entre Cintruénigo y Tudela. Fernández Valdivieso lo ha calificado como "una muy buena noticia" y "un paso más" para mejorar no solo la conexión con Madrid, sino también la seguridad de la misma, uno de los grandes corredores estratégicos para Navarra.