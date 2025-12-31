Así ha despedido Arroyo (Valladolid) el año con deseos en el cielo y la visita de los Reyes Magos

Arroyo de la Encomienda ha organizado una despedida de 2025 especial, llenando su cielo de deseos para el año nuevo. El evento, denominado ‘Arroyo lanza un deseo’, ha dejad una imagen este martes de cientos de globos biodegradables que representan los anhelos de los arroyanos para 2026 y que han decorado decoren el cielo del municipio en uno de los momentos más mágicos de la Navidad.

La mañana del día 31 de diciembre, a las 11:30 horas, estará dedicada a los más pequeños con las Campanadas infantiles. Se trata de una fiesta con música donde tanto niños como mayores darán una bienvenida anticipada al nuevo año comiendo uvas de gominola.

Ya en el nuevo año, la Casa de la Música abrirá sus puertas el viernes 2 de enero. En su escenario, la Banda Sinfónica de Arroyo celebrará la llegada de 2026 interpretando el tradicional concierto de Año Nuevo.

Llegada de los Reyes Magos

El domingo 4 de enero se producirá la primera visita de los Reyes Magos. Sus Majestades de Oriente realizarán un recorrido en tren por el municipio, partiendo de la Plaza Elíptica y pasando por puntos clave como Hipercor y diversas calles hasta finalizar en la Plaza Mayor de Arroyo.

Gran Cabalgata de Reyes

El broche final a las celebraciones lo pondrá la Gran Cabalgata de Reyes el lunes 5 de enero, que este año promete nuevas sorpresas. La comitiva partirá a las 18:30 horas desde la esquina de la calle Juan de la Cierva con avenida de Aranzana y se dirigirá hacia la Plaza de España.