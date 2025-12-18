Arroyo de la Encomienda (Valladolid) dispara su crecimiento con mil nuevas viviendas, la llegada de ocho empresas y más población

Arroyo de la Encomienda no deja de crecer. El municipio vallisoletano ha alcanzado ya los 23.200 habitantes y se consolida como un polo de atracción residencial e industrial. Su alcalde, Sarbelio Fernández, atribuye este éxito a la creación de "un municipio con una calidad de vida impresionante" y oportunidades que lo alejan de la definición de ciudad dormitorio. "Es un municipio que se sostiene por su propia actividad", ha afirmado Fernández, destacando el optimismo y la energía que impulsan nuevos proyectos para 2026.

Nuevos presupuestos para seguir creciendo

Para el próximo año, el Ayuntamiento ha aprobado unos presupuestos de 22,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,45% respecto al año anterior. Estas cuentas contemplan proyectos clave como la construcción de una nueva comisaría de Policía Local y la finalización del cuartel de la Guardia Civil, una inversión de tres millones de euros. La seguridad se refuerza también con una nueva nave para Protección Civil, descrita como "una de las mejores dotadas de toda Castilla y León".

El alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, en COPE

Las inversiones también se dirigirán al ocio y la renovación urbana. Se creará un gran parque en la zona de Las Lomas y pistas multideporte en Sotoverde, Doña Juana y Arroyo Núcleo. Además, se inaugurará el sexto parque canino del municipio, que estará abierto 24 horas. Uno de los proyectos más ambiciosos es la renovación del barrio de Sotoverde, para la que se ha destinado una partida de un millón de euros en 2026, con el objetivo de que "Arroyo no envejezca nunca, que sea un municipio siempre nuevo".

Mil nuevas viviendas y más empresas

El dinamismo del municipio también se refleja en el sector de la construcción. Actualmente hay proyectadas unas 400 viviendas y otras 600 están en estudio, lo que podría suponer cerca de 1.000 nuevas viviendas para 2026. Sobre los problemas de acceso a la vivienda, el alcalde opina que se deben a la falta de protección de la propiedad privada. "Cuando se generan unas leyes que van en contra de un mercado libre, se genera una controversia a la hora de acceder a esa vivienda", ha señalado.

Si no se protege la propiedad privada desde las administraciones, quién la tiene que proteger" Sarbelio Fernández Alcalde Arroyo de la Encomienda

En el plano económico, el polígono industrial de la Encomienda recibirá ocho nuevas empresas el próximo año, incluyendo una importante ingeniería que creará casi 100 puestos de trabajo. Para el alcalde, la clave es generar confianza y oportunidades para que "el talento no se vaya de nuestra tierra, que lo nuestro quede con nosotros".