Baja al trastero de su casa en Valladolid y, cuando llega, lo que uno de los vecinos ha dejado le obliga a avisar al resto: "Afecta hasta al agua"

Lo que ha pasado en este trastero es inaudito

La convivencia en una comunidad de vecinos no siempre es fácil. Diferencias de opinión, ruidos inesperados o el uso indebido de las zonas comunes pueden convertirse en auténticos quebraderos de cabeza. Pero, de vez en cuando, surge un incidente tan peculiar que no solo enciende las alarmas internas, sino que acaba haciéndose viral en redes sociales.

Eso es lo que ha ocurrido en un bloque de pisos de Valladolid, donde un simple viaje al trastero ha terminado en una advertencia masiva que está dando de qué hablar. La cuenta Líos de Vecinos (@liosdevecinos en X) ha compartido esta historia y, desde luego, es fascinante.

Foto de archivo de un sótano

EL "VINO PELEÓN" QUE SE ENCUENTRA ESTE VECINO DE VALLADOLID

Todo comienza cuando uno de los propietarios baja al sótano del edificio para recoger algunas de sus pertenencias. Nada fuera de lo normal… hasta que un fuerte y desagradable olor le hace detenerse. Según relata en un escrito que ha colgado en el portal, el pasillo de los trasteros desprende un aroma intenso a vino en mal estado, un “vino peleón” que, además de impregnar el ambiente, parece filtrarse dentro de los propios cuartos.

Lejos de ser un incidente menor, el olor se habría propagado por efecto chimenea a través del hueco del ascensor, llegando incluso a las zonas comunes superiores.

El vecino denuncia que alguien estaría utilizando uno de los trece trasteros de la planta sótano para almacenar vino en recipientes no herméticos —posiblemente barricas o garrafas abiertas—. Esto no solo estaría generando el olor, sino afectando al resto de enseres guardados por los vecinos: ropa de invierno, juguetes, cuadros y otros objetos que ahora, según asegura, han empezado a impregnarse del aroma avinagrado.

Pero la preocupación no se queda ahí. El autor del aviso teme que, con el tiempo, los vapores puedan llegar a afectar incluso al agua que se distribuye a las viviendas desde el grupo de presión del edificio.

El pestilente aroma a vino peleón avinagrado que en su interior existe... El vecino de Valladolid

EL VECINO PIDE QUE ACTÚEN "INMEDIATAMENTE" ANTE LO OCURRIDO

En su mensaje, el vecino no solo alerta del problema, sino que insta a todos los propietarios a bajar cuanto antes al sótano para comprobar la situación de primera mano. Además, pide a la presidencia y vicepresidencia de la comunidad que tomen medidas inmediatas para erradicar el foco del olor.

El tono del escrito deja claro que, para él, no hay lugar para interpretaciones ni retrasos: el almacenamiento de vino en las condiciones actuales es inaceptable y debe cesar de forma urgente.

La nota, ha despertado un aluvión de comentarios. Algunos usuarios se lo han tomado con humor, imaginando escenas de un sótano convertido en bodega clandestina. Otros, en cambio, han mostrado preocupación por las posibles implicaciones higiénicas y legales.

Polcía Nacional Los trasteros son zonas que pueden llegar a ser complicadas

Más allá de la anécdota, el caso recuerda la importancia de respetar las normas de uso de los espacios comunes. Lo que para uno puede ser una costumbre inofensiva —guardar vino en el trastero— para otros puede convertirse en un problema serio que afecta a la calidad de vida de toda la comunidad.

En Valladolid, esta historia sigue su curso mientras los vecinos esperan una solución. Por ahora, lo único seguro es que, en este edificio, bajar al trastero nunca volverá a ser una tarea rutinaria. Y, como demuestra este caso, la vida en comunidad puede estar llena de sorpresas… incluso con aroma a vino peleón.