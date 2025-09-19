VIDEO: El Espinar (Segovia) celebra por el Santísimo Cristo del Caloco

El municipio segoviano de El Espinar volvió a celebrar un año más sus tradicionales Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Caloco, una de las citas más esperadas por vecinos y visitantes. Durante varios días, la localidad se llenó de ambiente festivo en el que se mezclaron devoción, tradición y entretenimiento para todos los públicos.

El momento más emotivo fue, como cada año, la bajada de la imagen del Cristo desde su ermita hasta el centro del municipio, un acto que congregó a centenares de personas y que volvió a simbolizar el profundo arraigo religioso y cultural de estas fiestas. A este se sumaron las misas solemnes y procesiones que reforzaron el carácter espiritual de la celebración.

El Espejo de la Iglesia con Laura García ha emitido en directo desde la Plaza de La Corredera de El Espinar con motivo de sus fiestas:

Pero las fiestas no se quedaron únicamente en lo religioso. El programa, que combinó actividades culturales, taurinas, musicales y deportivas, ofreció propuestas para que todos los públicos encontraran su espacio. Las calles se llenaron de peñas, verbenas, espectáculos infantiles, competiciones deportivas y propuestas gastronómicas que reforzaron el ambiente de convivencia.

Herrera en COPE Segovia también emitió en directo desde la Plaza de La Corredera para conocer a los protagonistas de estas fiestas: el alcalde del municipio, Javier Figueredo; el concejal de festejos, Javier Hernando; la alcaldesa de las fiestas, Paula Velasco, una de las damas y la charanga Jarra y Pedal

La participación vecinal fue, una vez más, uno de los pilares fundamentales de la fiesta. Asociaciones, cofradías, agrupaciones culturales y las tradicionales peñas contribuyeron a mantener viva la identidad local y a transmitirla a las nuevas generaciones.

El alcalde de El Espinar subrayó que estas fiestas “han sido un escaparate de lo mejor de nuestro pueblo, un punto de encuentro entre vecinos y visitantes, y una oportunidad para disfrutar de nuestras tradiciones en un marco de respeto, alegría y convivencia”.

Con un programa variado y una gran afluencia, las Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Caloco 2025 se consolidaron como una cita imprescindible en el calendario festivo de la provincia, reafirmando la importancia de esta tradición centenaria en la vida social y cultural de El Espinar.