Un fuerte olor a marihuana próximo al colegio de Navalmanzano (Segovia) termina con un investigado por cultivar 30 kilos de plantas de cannabis

Los agentes de la Guardia Civil de Segovia están investigando a un hombre de 41 años, vecino de Segovia, como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivar 30 kilos de plantas de marihuana en la localidad segoviana de Navalmanzano.

La investigación se inició tras recibir información ciudadana que alertaba de un fuerte olor a marihuana en las inmediaciones del entorno escolar, por lo que se procedió al reconocimiento exhaustivo de la zona, logrando averiguar que el olor emanaba de una finca abandonada.

Por ello, se realizaron vigilancias discretas en el entorno de la finca, con el fin de identificar al responsable del cultivo, cuando se pudo observar a un varón que accedía al interior de la finca. El individuo fue abordado a la salida del recinto, procediéndose a su identificación y posterior investigación como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Tras el registro, se hallaron 30 kilos de plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, así como productos fitosanitarios, abonos de cultivo intensivo y diversos materiales relacionados con el mantenimiento de la plantación. La instalación contaba con un sistema de video vigilancia y otro de riego automático, lo que permitía al responsable llevar a cabo el cultivo con una presencia mínima en el lugar, dificultando así su detección.

Las diligencias, según informaron desde la Subdelegación del Gobierno en Segovia, fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Cuellar.