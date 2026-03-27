Derraman la leche en protesta contra la industria láctea y amenazan con un bloqueo total de contratos

El sector del vacuno de leche en España ha iniciado un calendario de movilizaciones para denunciar la crítica situación que atraviesa. Los ganaderos se niegan a firmar los nuevos contratos propuestos por la industria, que incluyen una rebaja de 8 céntimos por litro, una medida que, según David Alonso, portavoz regional de vacuno de leche de UCCL, “viene a arruinar el sector”.

Un sector al borde del colapso

La organización agraria denuncia un hostigamiento histórico por parte de la industria, que se suma a un contexto de grave crisis estructural. El sector sufre un envejecimiento acelerado, con una media de edad de 57 años, y una drástica reducción en el número de explotaciones. Como ejemplo, en Castilla y León han desaparecido 750 ganaderías en los últimos tres años, pasando de 1.500 a solo 605.

A esta realidad se añade el aumento de los costes de producción, agravado por conflictos como la guerra de Irán, que ha disparado el precio del gasóleo, la luz y las materias primas para la alimentación animal. “No podemos soportar el hostigamiento que hace la industria hacia el sector desde hace años”, lamentan los productores.

00:00 Volumen Cerrar UCCL/Agencia ICAL Ganaderos derramando leche a las puertas de un supermercado

Firmar hoy en día un contrato es firmar la ruina de la explotación y de tu familia" David Alonso Portavoz de UCCL Salamanca en Vacuno de Leche

La estrategia: no firmar hasta el final

Ante esta ofensiva, los ganaderos han adoptado una estrategia de resistencia conjunta en toda España: no firmar ningún contrato. Afirman que “firmar hoy en día un contrato es firmar la ruina de la explotación y de tu familia”. La medida busca presionar a la industria, que está legalmente obligada a registrar todos los acuerdos en la plataforma de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) antes del 1 de abril.

El incumplimiento de este plazo acarrearía sanciones de 30.000 euros por cada contrato no registrado. Los ganaderos sostienen que, si bien las industrias amenazan con dejar de recoger la leche, la ley les ampara al estar en un proceso de negociación y no poder suspender la recogida sin un preaviso de dos meses.

Fraude en la leche y competencia desleal

Las organizaciones agrarias también han denunciado la existencia de un presunto fraude en la elaboración de productos lácteos. Se han presentado denuncias ante los ministerios de Agricultura y Consumo por adulteración de la leche y el uso de “derivados lácteos” importados a bajo coste, como permeado de suero y almidón de patata, para fabricar quesos.

De fuera no viene leche, viene mierda contra la que no podemos competir" David Alonso Portavoz de UCCL Salamanca en Vacuno de Leche

00:00 Volumen Descargar Verónica Martín Ganaderos derramando leche

Los productores defienden la calidad de su producto, certificada a nivel europeo, frente a importaciones de menor calidad. “De fuera no viene leche, viene mierda contra la que no podemos competir”, denuncian, señalando que esta práctica hunde los precios y constituye una competencia desleal.

Por ello, hacen un llamamiento a los consumidores para que compren leche de origen español y desconfíen de las marcas con precios por debajo del de la marca blanca, (en torno a 90/95 céntimos) ya que podría ser un indicativo de baja calidad o fraude. La administración se ha comprometido a realizar inspecciones en las fábricas y análisis en los supermercados para perseguir estas prácticas.