Se queja del precio de una tostada en un bar de Salamanca y la recomendación que le hace el dueño provoca que estalle: muy aplaudido

Si hay algo que nos gusta a todos los españoles es ir a un bar. Da igual si hace frío o calor, porque seguro que alguno de esos sitios tiene un hueco para nosotros, pase lo que pase y sea la situación que sea. Quizá, por eso, sean tan populares.

Quizá hace unos meses, cuando era pleno verano, nos apetecía más sentarnos en una terraza para escapar del calor, y ahora que estamos en otoño, preferimos un rinconcito dentro y, si aprieta el frío, con una estufa cerca. Como sea, siempre podemos quedar ahí y empezar una maravillosa velada.

Es el sitio perfecto para ponernos al día con un colega que no vemos hace tiempo, o para conocer un poco más a alguien con quien estamos empezando a conectar. Ideal para un vermú a media mañana o un café con leche para merendar, o, para otros, una copa cuando terminas de cenar.

terraza Bilbao

Aunque las experiencias en bares y cafeterías suelen ser buenas casi siempre, a veces nos topamos con alguna que no nos gusta tanto y que se torna, incluso, desagradable. Para eso están las reseñas en Google de los propios bares.

Cuentas como @SoyCamarero en X se dedican a recopilar algunas de esas historias que llaman mucho la atención entre la gente y algunas llegan a ser aplaudidas.

La respuesta de un bar de Salamanca

Si te das un paseo por las reseñas de Google de cualquier local (tanto los que has probado como los que no), te encontrarás con multitud de opiniones buenas pero, de vez en cuando, alguna mala.

Y esto puede ser perfectamente normal, porque puede no gustarte un sitio o tener alguna queja respecto al servicio, pero muchas de esas reseñas negativas lo único que pretenden es atraer atención hacia ellas.

Lo hacen de la forma más creativa que saben, con palabras y expresiones graciosas y, lo que parecen buscar, es volverse virales. Por eso, no debería de extrañarles que los dueños respondan de la misma forma.

Esto pasó a unos clientes de Salamanca, que fueron a una cafetería a pedir el desayuno y, descontentos, decidieron dejar una reseña negativa. “Tiene los precios más caros que hemos visto en ninguna parte. Una tosta de tomate y aguacate con unas pipas por encima, 9,70€” decía.

Más adelante,se quejaba del espacio del lugar, y de lo poco que cabían los clientes. “Hay mil sitios en Salamanca donde disfrutar de un buen desayuno con vistas espectaculares. Volveremos cuando nos toque la lotería” decía este cliente.

Era entonces cuando el dueño del restaurante les respondía directamente, haciendo alusión a eso de la lotería. “Juega al euromillón, combinación que te hará rico” le espetaba, dejándole una serie de números con la que probar.

Tras un partido de fútbol en un barrio de Málaga

Si te das un pequeño paseo por las reseñas de cualquier restaurante (hayas o no hayas estado en él), podrás ver cómo hay algunas que parecen surrealistas. Otras, son divertidas y, en algunas ocasiones también, las reseñas son ofensivas.

Parece, muchas veces, que compiten por hacer la reseña más viral y que pueda compartirse en las redes sociales. Por eso mismo, muchas de ellas suelen ser negativas.

Sin embargo, cuando hay alguna buena y divertida, se agradece mucho más. Y esto ha pasado en un barrio de Málaga, donde un grupo de chavales, tras jugar al fútbol, acudió a un bar para hidratarse.

Alamy Stock Photo Bar en Málaga

Ellos pidieron un vaso de agua, después de un día duro de deporte, y fue ahí cuando les sirvieron algo que no esperaban. “El vaso de agua comparada con otros bares estaba fresquita. Normalmente, el agua de los bares está calentorra y sabe a jabón, pero este restaurante es una excepción” decía con mucha gracia.

A continuación, le contaba cómo el ambiente que habían visto del restaurante era “positivo” y cómo todo estaba limpio y había sido de su agrado. “Buen sitio para beber agua fresquita después de fútbol en la plaza” sentenciaba la reseña.

A los dueños del bar les hizo tanta gracia que tuvieron que responderle. “Nos ha hecho mucha ilusión saber que tenemos el mejor agua de grifo de toda la plaza. Estaremos encantados de volver a ponerte otro vaso de agua fresquita a ti y a tus amigos después de tu partido de fútbol” decían con mucho humor.