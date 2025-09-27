Pide la clave del wifi de un bar de Cartagena y la respuesta de la camarera le hace volver a la mesa: todo junto y en minúscula

Imagen de recurso de un bar con terraza en la playa de Cabo de Palos, en Cartagena

Es una de las primeras cosas que hacen muchas personas cuando llegan a un hotel o un bar. Con el único objetivo de mejorar su conexión a Internet o, simplemente, ahorrar sus datos móviles, muchos acaban pidiendo la contraseña de la red wifi. Más allá del fin con el que lo quieran, lo cierto es que la gran mayoría de los establecimientos ofrecen este servicio a todos sus clientes.

En la gran mayoría de casos, las contraseñas tienden a ser sencillas, con algún que otro número y el nombre del establecimiento en alguna parte de la combinación. Sin embargo, hay algunas que pueden llegar a sorprender y es lo que le ocurrió a este cliente de un bar de Cartagena, en Murcia, quien volvió a su mesa, con total certeza cabizbajo, después de conocer la contraseña del bar.

"TODO JUNTO Y CON MINÚSCULA"

Todo esto ocurrió en el Asador Caporal, un bar-restaurante en el municipio de Cartagena, y fue una de sus camareras, Anabel, quien contó la situación. Lo hizo a través de su perfil de TikTok @anabelmorenoruiz3, quien relató que "llega un hombre a la barra, que resulta que está aquí desayunando tres o cuatro días, y la verdad es que el hombre es súper educado, y me dice: "Perdona, ¿me das la clave del wifi?"", contó Anabel.

Después de esta breve introducción, ya explica que así fue y se la dio: "Le digo: "A ti no te la doy". Y se queda así... y se va para la mesa". Ante esta situación, ante la que posiblemente no haya sido la primera vez a la que ha tenido que enfrentarse, tuvo que agregar: "Caballero, todo junto y en minúscula", agregó.

Alamy Stock Photo Columnata romana de la Morería Baja, antiguo pórtico para peatones en la ciudad de Cartagena

Finalmente, avisó a todos aquellos usuarios antes de que se alarmaran: "Y me diréis: "Ya se sabe todo el mundo la clave del wifi". ¡La he cambiado!", concluye.

Los comentarios no tardaron en llegar. "A mí me pasó lo mismo en un bar. Pedí la clave del wifi, me dijeron algo parecido y me quedé como "¿es de verdad la clave del wifi o me estás vacilando?"", relató un usuario. "Hayqueconsumir junto y en minúscula", agregó otro a modo de broma.

"A mí me pasó algo más o menos parecido. Su clave era 'no me acuerdo' y yo como "Cómo que no te acuerdas, pues lo tendrás debajo del wifi, míralo a ver. Y él: "No me acuerdo". Así estuve casi media hora y al final caí", dijo otro usuario.

ASÍ PUEDES EVITAR QUE HAYA INTRUSOS EN TU RED WIFI

Lo primero, antes de todo, si quieres proteger tu red wifi de terceros que puedan llegar a conectarse, lo primero que deberás hacer es ocultar el nombre de tu red. Cada red wifi tiene un nombre conocido como SSID. Si lo ocultas, no va a aparecer y solo podrán conectarse quienes conozcan el nombre exacto y la contraseña.

Alamy Stock Photo Una mujer coge un router wifi para moverlo y conseguir una mejor conexión

Otro truco interesante es desactivar el WPS, una función que permite conectar dispositivos al wifi con solo presionar un botón. No obstante, a veces puede no ser seguro y es mejor desactivarlo. En la configuración de tu router deberás buscar la opción de WPS y desactivarla.

Y por último, es algo obvio, pero interesante e importante, revisa quién está conectado. De vez en cuando revisa qué dispositivos están conectados a tu red porque puede ser que haya algo extraño o que no reconoces y tengas que bloquearlo.