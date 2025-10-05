Termina de jugar a fútbol en un barrio de Málaga, va a un bar y lo que le sirven al pedir hace que deje la reseña más surrealista: “Sabe a...”

Si hay algo que nos gusta a todos los españoles es lo de ir a un bar. Da igual si es invierno o verano, porque alguno de esos locales va a tener un hueco para nosotros, pase lo que pase. Por eso mismo, se han convertido en todo un reclamo.

Puede que hace unos meses, cuando era verano, nos apeteciera más pasar por una terraza y huir del calor y que, ahora que estamos en pleno otoño, nos apetezca más un huequito dentro. Sea como sea, siempre nos podremos encontrar ahí.

Alamy Stock Photo Un bar en Madrid

Y es que es el lugar perfecto para ponernos al día con un amigo al que no vemos desde hace tiempo, o para conocer a alguien un poco más con el que estás empezando a conectar. Es el lugar perfecto para un vermú de media mañana o para un café con leche a modo de merienda.

Aunque las experiencias en bares y cafeterías suelen ser positivas siempre, muchas veces vivimos algunas que no nos encantan tanto. Y para eso, existen las reseñas en Google en la cuenta de los propios locales.

Cuentas como @SoyCamarero en X se dedican a recoger algunas de estas anécdotas que tienen mucho predicamento entre los usuarios.

Tras un partido de fútbol en un barrio de Málaga

Si te das un pequeño paseo por las reseñas de cualquier restaurante (hayas o no hayas estado en él), podrás ver cómo hay algunas que parecen surrealistas. Otras, son divertidas y, en algunas ocasiones también, las reseñas son ofensivas.

Parece, muchas veces, que compiten por hacer la reseña más viral y que pueda compartirse en las redes sociales. Por eso mismo, muchas de ellas suelen ser negativas.

Sin embargo, cuando hay alguna buena y divertida, se agradece mucho más. Y esto ha pasado en un barrio de Málaga, donde un grupo de chavales, tras jugar al fútbol, acudió a un bar para hidratarse.

Ellos pidieron un vaso de agua, después de un día duro de deporte, y fue ahí cuando les sirvieron algo que no esperaban. “El vaso de agua comparada con otros bares estaba fresquita. Normalmente, el agua de los bares está calentorra y sabe a jabón, pero este restaurante es una excepción” decía con mucha gracia.

A continuación, le contaba cómo el ambiente que habían visto del restaurante era “positivo” y cómo todo estaba limpio y había sido de su agrado. “Buen sitio para beber agua fresquita después de fútbol en la plaza” sentenciaba la reseña.

A los dueños del bar les hizo tanta gracia que tuvieron que responderle. “Nos ha hecho mucha ilusión saber que tenemos el mejor agua de grifo de toda la plaza. Estaremos encantados de volver a ponerte otro vaso de agua fresquita a ti y a tus amigos después de tu partido de fútbol” decían con mucho humor.

Lo que encuentra en su habitación de hotel

Cuando empiezas a planear tu viaje a Nueva York te empiezan a surgir muchas dudas. Por un lado, lo primero que quieres ver es qué vuelos coger y cuáles se acomodan más a tu presupuesto, porque lo cierto es que hay algunos que pueden resultar baratos.

Claro, eso te anima para seguir el viaje y hacerlo, pero cuando ves lo que hay que pagar más adelante, te entran los mil males. Porque sí, conseguir alojamiento es una tarea harta difícil, ya que una sola noche, en las zonas céntricas y turísticas, suele sobrepasar los 100 euros.

Si encuentras algo más barato, míralo bien, porque luego la experiencia puede ser de lo más nefasta. Y esto es lo que le pasó a Ana, una joven de Sevilla que viajó a la gran manzana y, con antelación, consiguió un hotel a 200 euros la noche.

Alamy Stock Photo Un joven mirando destinos en el Aeropuerto de Madrid Barajas

Claro, eso da a entender que iba a ser en una zona buena de Nueva York y que el hotel sería bueno. Pero nada más lejos de la realidad, como contaba ella misma en TikTok.

Y es que nada en la habitación era bueno. Para empezar, era pequeña, pero es que había cosas donde más que una habitación, aquello se asemejaba a una cárcel. No había baño dentro, pero sí un lavabo como en cualquier celda.

Además, la habitación está orientada de tal manera que no hay luz natural, con una ventana por la que “te pueden entrar a robar, te pueden asaltar por la noche” como decía Ana. La cosa no quedaba ahí, porque mostraba cómo era la cama (parecía un catre) y los armarios, que en realidad eran taquillas.