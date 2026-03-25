La sanidad de Palencia enfrenta a la Junta y al PSOE por los plazos del Hospital Río Carrión

La sanidad vuelve a situarse en el centro del debate político en Palencia. Mientras la Junta de Castilla y León habla de avances en el Hospital Río Carrión, la oposición denuncia retrasos, falta de planificación y promesas que, aseguran, no se cumplirán en los plazos anunciados. Las dos visiones chocan frontalmente en dos proyectos clave: el nuevo servicio de radioterapia y la paralizada ampliación del complejo hospitalario.

Brágimo En la imagen, intervención en lo que era la sala de espera de Urgencias del Hospital Universitario Río Carrión

Avances según la Junta

El delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio, ha asegurado que el centro de radioterapia está "prácticamente terminado". Según ha explicado, esta misma semana se ha adjudicado el acelerador lineal a una empresa americana, una pieza clave para tratar a pacientes oncológicos sin que tengan que salir de la provincia. La previsión del gobierno autonómico es que el servicio esté en marcha a finales de este año, una vez el equipo se instale y se calibre con la ayuda de técnicos del Clínico de Valladolid.

En cuanto a la ampliación del hospital, Rubio ha confirmado que el contrato anterior con la constructora ha sido anulado. "Después de unos planteamientos que hizo la empresa, no fueron aceptados ni por los servicios jurídicos ni por los servicios técnicos", ha detallado. Ahora, ha añadido, ya se está trabajando en un nuevo proyecto conjunto para el bloque técnico y el de hospitalización con el objetivo de retomar las obras "lo antes posible".

No puede ser que una infraestructura como esa siga siendo un esqueleto de hormigón" Miguel Ángel Blanco Cabeza de lista del PSOE por Palencia a las Cortes

Brágimo En la imagen, intervención en lo que era la sala de espera de Urgencias del Hospital Universitario Río Carrión

El PSOE denuncia un "engaño" en los plazos

Frente a este mensaje, el PSOE dibuja un escenario muy distinto. El cabeza de lista socialista por Palencia a las Cortes, Miguel Ángel Blanco, ha calificado la sanidad como la "principal preocupación de la provincia" y ha sido muy crítico con la situación del hospital. "No puede ser que una infraestructura como esa siga siendo un esqueleto de hormigón y que no se haya dado más explicación que la utilización de la misma en campaña. No es serio y es una falta de respeto hacia todos los ciudadanos de Palencia", ha sentenciado Blanco.

Brágimo Rueda de prensa del secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa(2D); del secretario de Organización del PSOE en Palencia y procurador de las Cortes, Miguel Ángel Blanco(D), junto a los otros dos procuradores, Pilar García y Cristian Delgado, para tratar asuntos autonómicos relacionados con Palencia

El dirigente socialista también ha puesto en duda los plazos para la radioterapia. Ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y a la candidata del PP de "engañar a los ciudadanos", ya que el propio pliego de condiciones del acelerador fija un plazo de entrega de 11 meses desde que el edificio esté totalmente acondicionado. "Dijeron que a finales de año estaba la radioterapia en funcionamiento. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que ayer, cuando ha salido publicada la adjudicación, en el pliego de condiciones establece que el plazo para la entrega del acelerador es de 11 meses", ha explicado. Según sus cálculos, si la obra civil termina en mayo, la puesta en marcha se iría más allá de 2025: "nos saltamos de 2026".

Brágimo En la imagen, intervención en lo que era la sala de espera de Urgencias del Hospital Universitario Río Carrión

Para Blanco, la Junta conocía estos plazos, lo que agrava la situación. "Han vuelto a cometer el error a sabiendas porque conocían el pliego de condiciones y conocían que tenían un plazo de 11 meses para entregar, por lo tanto tienen que dar una explicación a quien le corresponda y asumir la responsabilidad", ha reclamado.

Deficiencias en el transporte sanitario

Además, Miguel Ángel Blanco ha denunciado problemas en el transporte sanitario de la provincia, que considera insuficiente. "No puede ser que la provincia de Palencia tenga 11 soportes vitales básicos y que solo tenga dos UVIs en una provincia alargada, donde hay traslados de más de una hora", ha criticado. Según ha concluido, esta situación provoca que un traslado desde la Montaña Palentina hasta el hospital pueda superar la hora de trayecto.