La Policía Local de Palencia detiene a un hombre por un presunto delito de violencia de género

La Policía Local de Palencia ha vivido una intensa jornada este jueves, 12 de marzo, que se ha saldado con la detención de un varón por un presunto delito de violencia de género. Los hechos ocurrieron a las 16:20 horas en la calle Blas de Otero, donde los agentes procedieron al arresto del individuo.

Accidentes y positivos por alcoholemia

En materia de tráfico, la jornada ha estado marcada por dos colisiones con heridos. La primera tuvo lugar a las 17:00 horas en la avenida Reyes Católicos, donde una colisión por alcance se saldó con una persona herida. Uno de los conductores implicados arrojó un resultado positivo de 0,65 mg/l en la prueba de alcoholemia, por lo que se han instruido diligencias judiciales.

Posteriormente, a las 19:40 horas, se produjo otro siniestro en la calle Guipúzcoa entre un turismo y una motocicleta, resultando herido el conductor de esta última. La Policía Local confeccionó el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del choque.

Además de los accidentes, los agentes han interceptado a otro conductor bajo los efectos del alcohol. A las 05:45 horas, en la plaza San Lázaro, un conductor arrojó una tasa de 0,94 mg/l, casi cuadruplicando el límite legal, por lo que también se han abierto diligencias judiciales en su contra.

Campañas de vigilancia y control

Durante la jornada del jueves, la Policía Local también ha llevado a cabo diferentes controles de tráfico en la ciudad. En el marco de una campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y SRI, se han tramitado 18 denuncias a conductores que no utilizaban estos sistemas de retención.

Asimismo, se han realizado controles de velocidad en varios puntos de Palencia. De los 240 vehículos controlados, un total de 9 conductores fueron denunciados por exceder la velocidad permitida.

Auxilio a un ciudadano

La labor policial también ha incluido el auxilio a los ciudadanos. A las 11:00 horas, en la calle Germán Calvo González, los agentes auxiliaron a un varón septuagenario que se encontraba inconsciente en la vía pública. Los servicios sanitarios del 112 lo trasladaron posteriormente al Hospital Río Carrión para recibir atención médica.