Cae una red de tráfico de drogas en Palencia con 17 detenidos

La Policía Nacional ha detenido a 17 personas en una importante operación contra el tráfico de drogas desarrollada en Palencia capital y Venta de Baños. La Subdelegación del Gobierno ha confirmado a COPE las detenciones, aunque por el momento no ha ofrecido más detalles al encontrarse la operación bajo secreto de sumario.

Un dispositivo de gran envergadura

La investigación, que llevaba meses en marcha, culminó en un dispositivo activado a primera hora de la mañana de ayer. En el operativo, según publica Diario Palentino, han participado agentes de la Brigada de Estupefacientes, Policía Judicial y Policía Científica, apoyados por tres vehículos con perros especializados en la detección de drogas.

El foco principal de la actuación se ha centrado en la calle Mancoordenador de la capital palentina, donde los agentes realizaron registros durante varias horas. Estos registros están vinculados a una presunta red dedicada al tráfico y menudeo de sustancias estupefacientes.

Arrestos en la capital y la provincia

La operación también se ha extendido a otros puntos de la ciudad y de la provincia. En concreto, en Venta de Baños han sido detenidas al menos dos personas, una pareja que regentaba un establecimiento de belleza en la localidad.

Según ha informado Diario Palentino, entre los arrestados hay personas de nacionalidad paraguaya, colombiana y española. La operación policial continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones, y se prevé que los 17 detenidos pasen a disposición judicial mañana.