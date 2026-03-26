Palencia reivindica la menestra como su gran tesoro gastronómico

Palencia ha vuelto a poner el foco en su cocina como uno de sus grandes reclamos turísticos y culturales. El protagonista es uno de los platos más emblemáticos de su recetario, la menestra palentina, que será el eje central de la segunda edición de un concurso y unas jornadas gastronómicas que se celebrarán del 2 al 6 de abril.

El Ayuntamiento ha presentado esta iniciativa con el objetivo de dinamizar la ciudad y, sobre todo, dar valor a la gastronomía local. Así lo ha explicado la responsable municipal del área de Impulso Económico, Judith Castro, que ha definido el evento como "un tesoro de nuestra tierra". "Hoy presentamos el segundo concurso y jornadas de la menestra palentina, un evento que no solo pone en valor uno de nuestros platos más representativos, sino que también refleja una estrategia clara de ciudad", ha señalado.

Un evento que no solo pone en valor uno de nuestros platos más representativos, sino que también refleja una estrategia clara de ciudad" Judith Castro Concejala de Impulso Económico

COPE Presentación de las Jornadas y II Concurso de la Menestra Palentina.

Tradición e innovación en los fogones

Durante estos días, numerosos bares y restaurantes de la capital y de la provincia se sumarán a la iniciativa para ofrecer la menestra palentina. Los comensales podrán degustarla tanto en su versión más tradicional como a través de propuestas innovadoras que buscan sorprender al paladar, una forma de atraer visitantes y generar actividad económica en torno al sector hostelero.

La iniciativa cuenta con el impulso de la Asociación de Cocineros La Bella Desconocida, desde donde destacan la importancia de seguir apostando por estos proyectos. "Lo que intentamos es dar a conocer más todavía lo que hacemos todos aquí en Palencia. Esperamos que sigamos muchísimos años haciendo este proyecto, que realmente es muy bueno tanto para los hosteleros como para la ciudadanía y la gente que viene de fuera", ha explicado el presidente de la asociación, Víctor Manuel Maestro.

El concurso: un jurado para la mejor menestra

El evento culminará el sábado 6 de abril en la Plaza Mayor, donde un jurado de expertos elegirá las mejores elaboraciones en dos categorías: tradicional y creativa. Desde la asociación de cocineros se anima a innovar, pero con una condición clara: "La creatividad depende de cada uno. La menestra palentina, lo bueno que tiene es la forma de elaborarla, el rebozado, el crujiente… pero lo que no se puede perder nunca es la esencia".

Lo que no se puede perder nunca es la esencia" Víctor Manuel Maestro Asociación de Cocineros La Bella Desconocida

Por el momento, ya hay alrededor de una decena de establecimientos inscritos, aunque el plazo sigue abierto para que más hosteleros se sumen. Desde el Ayuntamiento se ha animado al sector a participar, con el convencimiento de que la iniciativa beneficiará tanto a sus negocios como al conjunto de la ciudad.

COPE Jornadas y II Concurso de la Menestra Palentina.

Una estrategia global para el 2026

Este evento gastronómico se enmarca en la hoja de ruta para 2026 que el Ayuntamiento ha diseñado para el comercio y la hostelería. Esta estrategia incluye campañas ya conocidas como ‘Compras con Alma’ o ‘Impulsa Palencia’, el refuerzo de la Cuenta Consumo y citas como la Shopping Night. Como novedad, destaca el arranque del Plan de Impulso Empresarial, el llamado PIE Palencia, un proyecto que busca unir a comercio, empresas y entidades para fortalecer el tejido económico local.