La cerámica de Castellón alza la voz en Bruselas por su supervivencia: las soluciones para la descarbonización, como los hornos eléctricos o el hidrógeno verde, todavía no están disponibles a escala industrial en condiciones competitivas

Susana Solís: "Pedimos a la industria cerámica que reduzca emisiones más rápido de lo que la tecnología permite"

Una delegación valenciana, en alianza con la región italiana de Emilia-Romaña, ha viajado a Bruselas para advertir sobre el enorme riesgo que supone el nuevo marco regulatorio de emisiones para el período 2026-2030. Ambas regiones concentran el 80% de la producción europea de baldosas cerámicas, una industria que se siente amenazada por la presión regulatoria.

Una descarbonización inviable a día de hoy

El centro del debate es el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS), que busca reducir las emisiones de CO2 poniendo un coste al carbono. La cerámica es una industria intensiva en calor que depende del gas natural, y las soluciones para la descarbonización, como los hornos eléctricos o el hidrógeno verde, todavía no están disponibles a escala industrial en condiciones competitivas.

La industria ya ha invertido masivamente en innovación y opera con las mejores tecnologías disponibles, un hecho reconocido por la propia Comisión Europea. Sin embargo, no existen actualmente hornos eléctricos capaces de alcanzar las altas temperaturas requeridas a nivel industrial, lo que impide reducir más las emisiones.

Estamos pidiendo a la industria cerámica que reduzca emisiones más rápido de lo que la tecnología permite" Susana Solís Eurodiputada en el Parlamento Europeo

La eurodiputada Susana Solís, organizadora del encuentro, ha señalado en Herrera en COPE Cpmunidad Valenciana la contradicción de la normativa: "Estamos pidiendo a la industria cerámica que reduzca emisiones más rápido de lo que la tecnología permite". Esta situación, advierten, conduce a la desindustrialización, el cierre de plantas o su deslocalización a países como China, India o Turquía, que no comparten los mismos estándares medioambientales y sociales de la UE.

Congelar los costes como solución

La principal petición a la Comisión Europea es que se aplique un enfoque realista y se revisen las normas. La solución propuesta es "congelar la reducción de derechos de emisión gratuitos hasta que no haya una tecnología disponible o haya unos criterios adaptados a la industria cerámica". De lo contrario, el coste adicional para el sector en Castellón se estima entre 109 y 163 millones de euros anuales, lo que representa entre el 40% y el 60% de su beneficio neto.

En un contexto geopolítico marcado por dos guerras y una fuerte incertidumbre económica, que ya ha afectado a las exportaciones, el sector considera que añadir esta nueva "vuelta de tuerca" a la regulación no tiene ningún sentido y pone en jaque su competitividad.

Un frente común sin precedentes

La defensa del sector ha logrado un apoyo unánime. A la delegación, formada por la consejera de Industria, la presidenta de la Diputación de Castellón y alcaldes de la provincia, se ha sumado la región italiana de Emilia-Romaña para "unir fuerzas". El respaldo se extiende al Congreso de los Diputados y al Senado en España.

Lo más destacable ha sido la unidad de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, desde la izquierda hasta la derecha. "Yo no lo he visto nunca, llevo ya unos años aquí", ha comentado Solís sobre el consenso. Esta unión subraya la gravedad de la situación para un sector estratégico que genera 38.000 empleos directos y más de 120.000 indirectos en la cadena de valor.

El próximo paso es hacer un seguimiento con la Comisión Europea para que establezca criterios específicos para la cerámica y apruebe con urgencia la congelación de la reducción de derechos de emisión, una medida que el sector considera de "vida o muerte".