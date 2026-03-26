Renta 4. EEUU e Irán comienzan las negociaciones ¿Qué alternativas tienen los inversores?

José Luis Navarro, asesor de Renta 4 Banco en Cádiz no dice que comenzábamos la semana con el intento de acercamiento con Irán para alcanzar la paz por parte del presidente Trump, concretamente, ampliando a 5 los días que daba a Irán para abrir el estrecho de Ormuz. Lo hacía mediante un plan de 15 puntos. Plan que Irán ha rechazado rotundamente, mandando un mensaje claro “no será EE. UU. quién establezca las condiciones de manera unilateral” Ya estamos al día, por tanto, si bien es casi imposible ser ajenos al conflicto, vamos a estudiar con los oyentes los activos que mejor se están comportando en este contexto

Primero el dólar José Manuel. Tanto su papel de “activo refugio” como el frenazo en las perspectivas de bajadas de tipos en EE.UU previas al conflicto, benefician a la divisa americana. Por el contrario, el oro sufre ahora mismo un retroceso considerable. Fondos monetarios. El perfil ultraconservador de la renta fija que compran reduce la volatilidad provocada por el conflicto al mínimo. Aún mejor, las tasas internas de rentabilidad aumentan de manera considerable por las posibles subidas de tipos, ya se sitúan en el entorno del 2,75%. Son ideales para los más conservadores. Finalmente, para los inversores más tolerantes, compañías de sectores como el energético o infraestructuras funcionan bien en este tipo de situaciones

El Consejo por parte de Renta 4 Banco

Diversificar, todo lo posible de hecho. La evolución del conflicto es impredecible. Adicionalmente, insistimos en la necesidad del buen análisis del perfil de riesgo. Estos momentos son ideales para comprobar si es correcto y si podemos llevar de manera “razonablemente bien” la volatilidad actual. A eso te ayudamos aquí, en Renta 4.