Guía de la Semana Santa en la Catedral de Mallorca: horarios, procesiones y cortes de visitas

La Catedral de Mallorca ya tiene todo listo para la celebración de la Semana Santa, el periodo más relevante del año cristiano. Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua, el templo se convertirá en el epicentro de la fe en Baleares con una agenda presidida por el obispo Sebastià Taltavull.

Mañana viernes a las 19:00h saldrá desde la Iglesia de Sant Felip Neri la Procesión del los Estandartes de las cofradías de Palma hasta la Seu. Seguidamente el obispo de Mallorca presidirá la misa a las 20:00h.

El sentido de la fe: "Un encuentro íntimo"

Más allá de las procesiones y la tradición, la Semana Santa tiene un trasfondo profundo. Según explica Mosén Francesc Ramis, canónigo responsable de Evangelización de la Catedral, estas fechas celebran "el misterio de nuestra fe".

Para Ramis, el centro de estos días es "el encuentro personal e íntimo con Cristo, el Dios hecho hombre", quien a través de su muerte y resurrección "da sentido a nuestra vida humana y nos abre las puertas de la vida eterna".

Calendario litúrgico en la Catedral: De Ramos a Pascua

El programa se estructura siguiendo los pasos de la Pasión. El pistoletazo de salida será el 29 de marzo, Domingo de Ramos celebrando la entrada de Jesús en Jerusalén. A las 10:00 horas, el Palacio Episcopal acogerá la bendición de ramos y palmas, un acto que dará paso a la procesión y la posterior misa estacional en la Seu.

Para quienes no puedan acudir temprano, la Catedral mantendrá su actividad con misas adicionales a las 12:00 y a las 19:00 horas.

Domingo de Ramos

Por la tarde a las 18h será la salida de la Procesión desde la parroquia de Sant Jaume, para pasar por el Paseo del Borne, Sant Feliu, Jaume III, Santa Maria del Sepulcre, Bonaire hasta la Iglesia de la Concepció.

El Miércoles Santo, a las 18.00 h, se celebrará la misa estacional del santo Crisma, una eucaristía en que el obispo, acompañado de presbíteros, diáconos y religiosos y religiosas, consagra y bendice los aceites para los sacramentos. Esta eucaristía solo se celebra en la Seu, como madre de todas las Iglesias de la Diócesis.

El Jueves Santo (18:00 h) se conmemorará la Santa Cena, y el templo permanecerá abierto hasta la llegada de la procesión del Cristo de la Sangre, permitiendo a los fieles la visita a la Casa Santa.

El Viernes Santo es, sin duda, el día del recogimiento. A las 18:00 horas tendrá lugar la celebración de la Pasión, que culminará con uno de los actos más sentidos de la tradición mallorquina: el Descendimiento y Entierro del San Cristo. Antes, este mismo día, a las 9 h, tendrá lugar el oficio de lectura y laudes. La Catedral permanecerá abierta por la mañana para poder visitar la Casa Santa. El Sábado Santo, el templo reunirá los fieles para velar y rogar por el Señor, en la Vigilia pascual, a partir de las 22.00 h

El Sábado Santo: Día de sepultura y oración en espera de la Vigilia Pascual el templo reunirá los fieles para velar y rogar por el Señor, a partir de las 22.00 h.

Domingo de Pascua: El gran acontecimiento. "Cristo ha resucitado, está entre nosotros para llenar de sentido nuestra vida", afirma Ramis. A las 10.15 h, en los alrededores de la Seu vivirán la Procesión del Encuentro, el emotivo momento en el que el Jesús Resucitado se reúne con la Virgen María. Al acabar, empezará la celebración de la Pascua de Resurrección, una solemnidad en que el obispo impartirá la bendición pascual con indulgencia plenaria.

Música y solidaridad: el Réquiem de Verdi

Uno de los momentos más esperados de la semana no será estrictamente litúrgico, sino cultural y benéfico. El Lunes Santo (20:30 h), la Orquesta Sinfónica de Baleares y la Coral de la UIB unirán fuerzas para interpretar el Réquiem de Verdi. La recaudación se destinará íntegramente a la Fundación Projecte Home Balears, uniendo la excelencia musical con el compromiso social.

Por otro lado, la Catedral recuerda que el culto es la prioridad por eso el templo cerrará a las visitas turísticas los días 2, 3 y 6 de abril.

Cómo seguirlo si no puedes acudir

La tecnología permitirá que nadie se quede fuera de las celebraciones. Todos los actos se emitirán por el YouTube de la Catedral, e IB3 Televisió conectará en directo para el Domingo de Ramos y la Procesión del Encuentro el Domingo de Pascua.