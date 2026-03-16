El PP gana las elecciones en Castilla y León y se ve abocado a pactar con un Vox por debajo de las expectativas

El Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León, pero se ve obligado a pactar para gobernar. El candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha obtenido 33 procuradores, dos más que en las anteriores elecciones, pero insuficientes para alcanzar la mayoría absoluta de 42 escaños. Este resultado le obliga a negociar con Vox, su único socio posible tras rechazar un acuerdo con el PSOE, como él mismo ha afirmado: "Ni antes ni después vamos a llegar a acuerdos de formación de gobierno con el Partido Socialista".

🎙️ @alferma1, tajante en @COPE ante las provocaciones del PSOE: “Ni antes ni después vamos a llegar a acuerdos de gobierno con el Partido Socialista”.



🗣️ El presidente del @PPopularCyL responde así a las palabras de Carlos Martínez



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Vox, por su parte, suma solo un escaño más, hasta los 14 procuradores, un crecimiento muy inferior al que vaticinaban las encuestas. El PSOE de Carlos Martínez también crece y consigue 30 representantes. El resto del arco parlamentario lo componen UPL con 3 escaños, Soria Ya con 1 y Por Ávila con 1, mientras que formaciones como Podemos e Izquierda Unida pierden su representación.

Un resultado agridulce para Vox

En una entrevista en Herrera en COPE, el politólogo Pedro Villanueva ha calificado el resultado de Vox como un fracaso para las aspiraciones nacionales de Santiago Abascal. Villanueva ha destacado la "estrategia de campaña brutal" de Vox, con "grandes mítines" y una fuerte movilización en redes, que sin embargo no se ha traducido en las urnas. "Vino como don Pelayo, sediento de reconquista, y se fue desterrado como el Cid", ha señalado el analista sobre el líder de Vox.

Vino como don Pelayo, sediento de reconquista, y se fue desterrado como el Cid" Pedro Villanueva Politólogo

La negociación, en clave nacional

Según Villanueva, la decisión sobre el pacto se tomará en Madrid: "Abascal va a decidir qué se va a hacer". Aunque el resultado no es el esperado, Vox tiene la llave, pero con menos poder para exigir. El politólogo advierte que los números son complicados para el PP, ya que si Vox se abstiene en la investidura, el resto de partidos sumarían más votos en contra que los apoyos a Mañueco, lo que complica un gobierno en minoría.

Abascal va a decidir qué se va a hacer" Pedro Villanueva Politólogo

A pesar de la complejidad, Villanueva cree que a Vox "no le va a quedar más remedio" que pactar. En su opinión, los ciudadanos han hablado en las urnas y le han pedido a la formación "ese pacto y ese entendimiento, no esa imposición" que, según el politólogo, caracterizó su campaña electoral. El nuevo gobierno de Castilla y León deberá estar constituido antes de junio para evitar una repetición electoral.