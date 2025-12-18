La nueva PAC arrincona al campo: "Están consiguiendo echarnos del sector"

La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) ha vuelto a generar preocupación e incertidumbre en el campo español. Los agricultores denuncian que con cada nueva regulación el presupuesto se reduce de una manera muy considerable, mientras que, en paralelo, "las condiciones que nos ponen son cada vez mayores", llevando a las explotaciones a un punto "insostenible". José Roales es agricultor en Villamayor de Campos. Tiene años de experiencia y está preocupado.

Yo no sé si es que pretenden echarnos del sector, pero poco a poco lo están consiguiendo" José Roales Agricultor en Tierra de Campos

Un descenso histórico de las ayudas

Este descontento se fundamenta en un descenso continuo de las ayudas de la PAC a lo largo de los años. Los agricultores, como José Roales, señalan que el IPC no se ha aplicado nunca a estas aportaciones, lo que ha provocado una reducción real de entre un 25% y un 30%. "Cada reforma, el dinero que se destina a los agricultores que vivimos de esto, cada vez es menor", asegura.

Un futuro sin relevo generacional

El panorama actual desincentiva por completo el relevo generacional. "Yo no sé si es que pretenden echarnos del sector, pero poco a poco lo están consiguiendo", lamenta Roales. Las facilidades para que un joven se instale son prácticamente nulas, con "ayudas tan escasas y un papeleo tan grande que no hay atractivo", lo que hace prácticamente imposible empezar en el sector.

#18D: Castilla y León se suma a la #movilización histórica de #agricultores europeos en Bruselas

Donaciano Dujo: “Si no se cambia la orientación actual de la #PAC, desaparecerá la agricultura tal y como la conocemos”@AsajaNacional @COPACOGECA https://t.co/xnF4ZGLrhr — ASAJA Castilla y León (@ASAJACyL) December 17, 2025

La soberanía alimentaria, en juego

Las consecuencias ya son visibles: los profesionales se ven forzados a vender sus productos muy por debajo del umbral de rentabilidad, como ocurre en los cereales. Esto está llevando al cierre de explotaciones, la reducción de siembras y de cabezas ganaderas, lo que afecta directamente a la producción de alimentos.

Estamos jugando con la soberanía alimentaria" José Roales Agricultor en Tierra de Campos

La advertencia final es contundente y trasciende al propio sector. "Estamos jugando con la soberanía alimentaria, esta palabra que es tan tan usada, pero que es tan cierta", alertan, una situación que inevitablemente repercutirá en los precios al consumidor si la producción sigue disminuyendo, asegura.