Casademont firma un gran final de partido para imponerse al Andorra

Victoria de Casademont Zaragoza para celebrar la Navidad ante la Marea Roja. Los de Jesús Ramírez han vencido cuando más lo necesitaban por 107 a 89 ante Morabanc Andorra en un encuentro en el que los visitantes fueron superiores antes del descanso gracias a su acierto desde el triple. Tras el paso por vestuarios, los rojillos mejoraron en defensa para darle la vuelta al partido.

Y todo ello en un encuentro que comenzaba de cara para Casademont que tras un 1 a 3 inicial, firmaba un parcial de 10 a 0: 11 - 3. Fueron los mejores momentos de los rojillos antrs del descanso porque a partir de ahí, Andorra fue creciendo desde el triple. Kuric y Evans copaban toda la anotación de los de Joan Plaza (18 - 14) para que Okoye y Udeze terminasen por remontar: 18 - 19.

Los andorranos comenzaban en segundo cuarto con una renta de 5 puntos: 18 - 23. La batalla desde el triple se acentuaba con el paso de los minutos. Ambos equipos apostaban por el juego exterior, pero eran los visitantes quienes se mostraban más inspirados con hasta un 62% de acierto. Luz y Kuric llevaban a Morabanc hasta una máxima de 8 puntos: 21 - 29. Yusta y Stephens lograban la igualada e incluso, Bell Haynes ponia de nuevo por delante a los rojillos (37 - 34), pero al descanso llegaba de nuevo venciendo Andorra por 6 puntos: 45 - 51.

REMONTADA DE CASADEMONT TRAS EL DESCANSO

En el tercer parcial, las fuerzas se igualaron y Bell Haynes lograba pronto el empate a 53. Los rojillos mejoraron su defensa y llegaron a ponerse 4 arriba con los puntos de Yusta: 59 - 55. Pons para Andorra y González para Casademont no dejaban escapar sus oportunidades desde el triple, pero la igualdad se mantenía con un empate a 62. Ya en la recta final, Spissu desde el triple y Robinson sobre la bocina firmaban un 72 a 69 para que los de Jesús Ramírez afrontasen con una ventaja de 3 puntos los últimos minutos del encuentro.

Una renta que se amplió primero a los 7 puntos (78 - 71) y posteriormente a una máxima de 10 gracias a los triples de Stephens y Robinson: 84 - 74. Andorra entró en bonus y Casademont tuvo que afinar su puntería desde el tiro libre para seguir contrarrestando los triples de los de Joan Plaza que llegaban a ponerse de nuevo a 5 puntos. Ahí apareció Bell Haynes para, con dos triples, volver a dar una ventaja de diez a los zaragozanos (95 - 85) que ya fue definitiva para que la victoria se quedase en el Felipe.

El gran papel de Bell-Haynes y Robinson, con 23 puntos, y de Yusta con 22 permitió a los rojillos llevarse el encuentro por 18 puntos: 107 a 89.

Un triunfo que sirve a los de Ramírez para coger aire y unirse al numeroso grupo de equipos de la zona media de la tabla que suman 4 victorias en 11 jornadas. Los rojillos tienen eso sí, un partido menos tras su encuentro aplazado ante Valencia de la jornada pasada.