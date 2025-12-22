La Lotería de Navidad deja un pellizco en Sevilla

Aunque el Gordo ha sido esquivo con Sevilla, la suerte no ha pasado del todo y ha dejado un importante pellizco en la provincia. Es el caso de los trabajadores de Bimba y Lola, donde el número 70.048, agraciado con el segundo premio, ha desatado la euforia entre sus empleados de toda España.

La emoción era palpable en una tienda de Sevilla, un "subidón tremendo", como describía una de las empleadas. Gracias a participaciones de cinco euros, el que menos se ha llevado algo más de 30.000 euros, un dinero que ya tiene destino: "tapar trampas, hipotecas, viaje, yo creo que da para un poquito de todo".

00:00 Volumen Cerrar

La alegría ha sido tal que incluso las trabajadoras que libraban se han acercado a la tienda para celebrar con champán. A pesar del premio, han acudido a su puesto de trabajo "con otra cara" añadiendo "las navidades ya la tenemos solucionada", celebraban, mientras aseguraban que la celebración continuará con la familia y amigos.

La suerte se reparte por la capital y la provincia

La fortuna también ha sonreído al barrio de Triana, en la capital. La administración Lotería Altozano, en la calle San Jacinto, ha repartido una serie completa del 60.649, un quinto premio. Regla, la responsable de la administración, ha explicado que es el "tercer año consecutivo que reparten premios" y que el último décimo se vendió justo la tarde anterior al sorteo.

En la provincia, la celebración ha llegado a Morón de la Frontera, donde se han repartido varios décimos premiados en distintas administraciones. Víctor, uno de los loteros, ha celebrado la noticia afirmando que "el pueblo está en racha", ya que en total han caído tres premios en la localidad.

La ilusión, el mejor premio

Para los que no han sido tan afortunados, siempre queda el consuelo de la salud y la familia. Algunos, como Fernando, se alegran con premios menores: "100 euros para una comida o para una tapita aquí en Triana". Fiel a la filosofía de que "la ilusión hay que mantenerla", y como muchos ya pone sus esperanzas en la Lotería del Niño.