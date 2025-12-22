Miguel Ángel Gallardo dimite como líder del PSOE de Extremadura tras la debacle electoral

La resaca de las Elecciones Autonómicas de este domingo se ha cobrado su primera víctima política de peso. Miguel Ángel Gallardo ha anunciado su dimisión como secretario general del PSOE de Extremadura tras el peor resultado electoral del partido en la región. La decisión, comunicada a la ejecutiva regional en una reunión de urgencia, llega después de que Ferraz le pidiera dar un paso al lado ante la debacle en las urnas en una región donde los socialistas han gobernado durante 36 de los últimos 42 años.

EL PEOR RESULTADO DEL PSOE EN EXTREMADURA

El candidato socialista se ha quedado en 18 escaños, 10 por debajo del que hasta ahora había sido el suelo electoral para el PSOE, los 28 escaños de Guillermo Fernández Vara en las últimas elecciones de mayo de 2023.

Una gestora para la transición

Tras la salida de Gallardo, el PSOE de Extremadura quedará en manos de una gestora que será acordada con Ferraz. Este órgano se encargará de dirigir el partido durante la transición hasta que se elija un nuevo liderazgo mediante primarias, salvo que surja una candidatura de unidad. Además, el partido celebrará un congreso extraordinario para redefinir su proyecto político ahora desde la oposición, tras la victoria del PP de María Guardiola y el avance de Vox.

El futuro del partido

El propio Gallardo ha reconocido que el resultado fue "muy malo" y ha insistido en que lo prioritario ahora es el futuro del partido. Una de las incógnitas que quedan por resolver es si finalmente recogerá su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura, una decisión que, según fuentes internas, ya genera división, especialmente en la provincia de Cáceres.