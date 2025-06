Cada hectárea de cereal se lleva 800 euros de coste: “Tenemos un problema grave”

La cesta de la compra ha sido este año un 1,5 por ciento más cara que hace una año, pero puede no haber tocado techo si en origen no se controlan los costes de producción. Y es que el cereal que se produce en el que campo de Castilla y León se vende al mismo precio que hace dos décadas y eso que producirlo se ha multiplicado por tres en los últimos siete años. Andrés necesita una tonelada de abono para la superficie de siembra, eso, hace siete años le costaba poco más de 200 euros, hoy ha hecho un desembolso de 650 euros y sólo hablamos de abono.

Andrés es cerealista en Medina de Rioseco, Valladolid. Tiene cultivadas unas 150 hectáreas, cada hectárea le supone un coste de unos 800 euros, mientras que el precio del cereal está en 200. El principal culpable: los costes. “Tenemos un problema grave”, señala, “el mayor gasto es el abono, se multiplica por tres, maquinaria también tiene precios disparatadas, sino es porque tienes alguna ayuda”.

El agricultor “sobrevive” por la PAC, “con las ayudas vas salvando la papeleta, pero si viene un año de producciones bajas, pues ya es donde vamos a tener el problema”, lamenta.

Producción de cereal “buena”

Esta campaña la va a salvar, de hecho ha sembrado un poco más que el año pasado. Y es que las perspectivas de la cosecha son buenas. Si el tiempo no la tuerce la cosecha se estima en algo más de seis millones de toneladas, esto es un 89% más que en la campaña pasada. Dice Andrés que “pinta bien, pero que tampoco están para lanzar cohetes”.

Intenta no ser pesimista, “pero ahora mismo, como no cambie, es para serlo porque todo lo que está alrededor nuestro está desorbitado y nuestro producto no vale nada”. “Estamos en precios de hace 20 años”, lamenta “y la cuenta es fácil, si los precios se han triplicado o doblado, la rentabilidad es la que es”.

Protestas ante el Ministerio

Aquel agricultor que no saque de media a 4.000 kilos “va a perder dinero esto es una barbaridad”, explicaba en Herrera en COPE, Donaciano Dujo, presidente de ASAJA en Castilla y León.

Para denunciar esta situación y pedir medidas, los cerealistas se van a concentran este miércoles a las doce del mediodía a las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid. Concentración que mantienen después de que el Ministro Luis Planas no les diera ninguna respuesta en la reunión de las últimas horas.

Asegura Donaciano que tienen que controlar las importaciones masivas de cereal que llegan desde fuera de la Unión Europea y que eliminen los aranceles de los fertilizantes.

“Controle usted las importaciones masivas de lo que son los cereales para que estos suban un poco. Y además, hay que presionar para que bajen los fertilizantes y entre ellos hay que pedir una ayuda, que le hemos pedido una ayuda directa, para ayudar a los agricultores este año por el coste de los fertilizantes sobre la factura que la agricultor ha gastado, porque el culpable de que los fertilizantes estén caros es la política de la Unión Europea de la política de los gobiernos”, argumenta Dujo.

Donaciono Dujo, presidente de ASAJA en COPE Castilla y León, explica en Herrera en COPE las reivindicaciones del sector del cereal y las próximas protestas

Quieren que el gobierno cambie la política para que las explotaciones sean rentables por el bien del sector, la economía rural y de la sociedad, porque explica Dujo, sino hay producción no habrá alimentos de calidad origen España y Castilla y León.