La emotiva historia de una familia agraciada con El Gordo de la Lotería de Navidad en Villablino (León): "Momento de explosión"

El número 79.432, el Gordo del sorteo de la Lotería de Navidad, ha repartido la suerte en la provincia de León, concretamente en la comarca de Laciana. La Asociación de Alzheimer de la zona ha sido la encargada de vender el número, llevando la alegría a muchos hogares como el de Diego, cuya madre compró uno de los décimos premiados.

Una noticia en mitad de un viaje

Diego se ha enterado de la noticia mientras viajaba en tren desde Madrid de vuelta a casa. Tras recibir varios mensajes de WhatsApp sobre el premio en Villablino y un confuso "tenemos uno" de su madre, la incertidumbre le ha llevado a llamar diez minutos después para saber qué ocurría exactamente.

Ha sido al salir a la zona entre vagones para poder hablar cuando su madre le ha confirmado la noticia. Él mismo relata la llamada: "llamo y digo yo, ¿qué tenemos al final? Dice, 'tenemos un décimo el gordo'". Justo en ese instante, ha llegado el "momento de de explosión".

"Que nunca toca al gordo, y al final, pues tocar toca" Diego Agraciado con El Gordo de la Lotería de Navidad

Un pellizco de solidaridad

El premio, un décimo completo, supone 400.000 euros. Sobre el destino del dinero, Diego todavía no tiene una idea clara, pero sí una intención. "No lo sé lo que se puede hacer con tanto dinero, espero que mi familia pueda ayudar y, sobre todo, disfrutarlos", ha comentado, resumiendo la incredulidad del momento con una frase: "Que nunca toca al gordo, nunca toca al gordo, y al final, pues tocar toca".

Este premio llega como un soplo de aire fresco a una provincia de León azotada por la desgracia, recordando los recientes incendios y, especialmente, los accidentes mineros. Diego ha compartido este sentir, mostrando su solidaridad con las familias afectadas por la tragedia en la mina.

"Para sacarles una pequeña sonrisa en estas navidades, pues les va a venir bien" Diego Agraciado con El Gordo de la lotería de Navidad

Su primer pensamiento ha sido para los allegados de los mineros fallecidos. "Ojalá las cinco familias hayan tenido la suerte de haber tenido un décimo premiado, que desgraciadamente no será de tanta ayuda como otras cosas, pero oye, pues igual para sacarles una pequeña sonrisa en estas navidades, pues les va a venir bien", ha deseado.

Una reflexión que ha concluido recordando el fuerte vínculo de la comarca con la minería: "Todos somos vecinos y todos venimos de ese oficio". El número 79.432 ha quedado grabado para siempre en la memoria de la familia, tanto que Diego bromea: "Porque no me entra en la camiseta para cuando juego a al baloncesto, sino, lo llevaría siempre conmigo".