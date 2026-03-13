El Club Gimnasia Rítmica Costa Tropical sobresale en la fase Diputación de Granada Promesas/Base

El Club Gimnasia Rítmica Costa Tropical participó en la primera fase del circuito Diputación Promesas/Base, donde sus gimnastas lograron unos magníficos resultados, reflejo del trabajo realizado durante los últimos meses. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra Paloma Cabrera, que consiguió la medalla de oro en la categoría juvenil promesas, a lo que se unió Maria de los Ángeles López, que se proclamó campeona en la categoría cadete promesas.

En la categoría juvenil base masculino, Jonathan Jiménez obtuvo la plata y Saúl Jiménez el bronce, mientras que Ana Segura y Rosa Segura completaron una gran actuación logrando las medallas de bronce y plata, respectivamente. Además, los conjuntos promesas realizaron su primer control de la temporada, preparatorio para el próximo clasificatorio de Sevilla, mientras que los gimnastas individuales promesas andaluza desempeñaron igualmente un gran papel en la competición.

Desde el club se subraya la ilusión con la que se afronta esta nueva temporada, así como el gran esfuerzo y dedicación de gimnastas y equipo técnico, cuyo trabajo está comenzando a dar sus frutos. Las próximas citas del calendario llevarán al Club Gimnasia Rítmica Costa Tropical al Control Base Individual, clasificatorio para el Campeonato de España, en el que participarán Jonathan Jiménez, Saúl Jiménez y María Escobar. Además, las gimnastas de las escuelas del club debutarán esta temporada en el Torneo Olympia de Iznalloz.