Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo, terceros absolutos y primeros máster en el Trofeo SM El Rey

La Copa de Andalucía de la clase snipe, con 35 embarcaciones en la línea de salida, se disputó en aguas de Málaga con la victoria de la tripulación formada por Raúl de Valenzuela y Antolín Alejandre, del Club de Mar Almería, vencedores de la copa autonómica organizada por el Real Club Mediterráneo en el marco del LXXXIV Trofeo SM El Rey, Memorial Martín Wizner y Trofeo Diario Sur.

Después de las tres primeras mangas disputadas el sábado, la regata llegaba a su jornada final con máxima igualdad entre los principales aspirantes. Las condiciones meteorológicas del segundo día solo permitieron completar una prueba más, pero resultó decisiva, ya que al alcanzarse la cuarta manga entraba en juego el descarte del peor resultado, circunstancia que terminó siendo clave para resolver la clasificación final.

La victoria en esa cuarta y última prueba fue para Raúl de Valenzuela Santaella y Antolín Alejandre de Oña, un parcial que, unido al descarte de uno de los terceros puestos firmados en la jornada inaugural, permitió a la tripulación almeriense hacerse con el título. El desenlace se resolvió en un empate a puntos con la pareja formada por José María Guerrero Macías (RC Mediterráneo) y Francisco Martín-Lagos Ferrer (CM Almería), líderes al término de la primera jornada que finalmente fueron segundos.

El podio final lo completaron los motrileños Ángel Ballesteros Martínez de la Cámara y Sonia Hidalgo Rubia, del Real Club Náutico Motril, que cerraron el campeonato con un cuarto puesto en la prueba definitiva y la victoria en la categoría máster. En el caso de Sonia, además, fue la primera mujer a pesar de las duras condiciones. Concluida la competición, el Real Club Mediterráneo acogió la entrega de trofeos con la que se puso el broche a la copa autonómica en una cita emblemática para la clase y el club malagueño.