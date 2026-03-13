Castilla y León encara el fin de la campaña ante el momento de la verdad en las urnas

El comunicador y periodista de COPE, Jorge Bustos, ha analizado en 'Herrera en COPE Castilla y León' la última jornada de la campaña electoral. Un viernes 13 que pone fin a quince días de mítines y miles de kilómetros para dar paso al momento de la verdad este domingo, cuando más de dos millones de votantes decidirán el futuro gobierno de la comunidad para los próximos cuatro años.

El vaticinio de las encuestas

Según el análisis de Bustos, las encuestas han apuntado de forma consistente en la misma dirección: el PP ganaría este domingo en Castilla y León, pero sin el margen suficiente para gobernar en solitario. Ante este escenario, Vox crece y se haría imprescindible frente a un PSOE que podría retroceder. La fragmentación, una vez más, será clave para medir la fuerza de los regionalistas como UPL o Soria Ya.

El temor al bloqueo político

En su comentario, Bustos ha destacado que, más allá de las diferentes motivaciones del voto, hay un sentimiento común que une a todos los electores. Como ha señalado, "todos quieren ser votantes útiles y no ser traicionados".

El periodista ha advertido de que la peor forma de fallar a los ciudadanos sería el bloqueo institucional, que supondría convocar nuevas elecciones. En este sentido, ha subrayado que "bloquear, que es lo mismo que despreciar el voto".

Acto final en Valladolid

La campaña se ha llenado de lemas como 'certezas, cambio y sentido común', las cartas de presentación de los tres principales partidos. Este viernes echan el resto los líderes nacionales, con la coincidencia de Alberto Núñez Feijoo, Pedro Sánchez y Santiago Abascal en Valladolid, la circunscripción que más escaños reparte.