Un instituto de Cantabria contará con expertos para enseñar a sus alumnos los grandes desafíos del mundo actual: "Una educación que no viene en los libros"

Hay institutos que enseñan asignaturas y otros que, durante unos días, se convierten en un motor cultural para toda una comarca. Es el caso del IES Montesclaros de Reinosa, que ha inaugurado su 11ª edición de la Primavera Cultural. Lo que empezó como una "mera semana cultural escolar" se ha transformado en un evento de tal magnitud que, según nos ha contado en COPE Cantabria el director del centro, Norberto García, el propio consejero de Cultura, Luis Martínez, le confesó que "seguramente no lo haría nadie en España".

Durante diez días, desde el próximo martes 17 de marzo, este instituto público acoge actividades, talleres y ponencias de carácter cultural y de interés general. Por supuesto, estas jornadas culturales están pensadas para los alumnos del centro, pero están abiertas a todo el público de Reinosa y de Cantabria que esté interesado.

Los grandes desafíos del siglo XXI

Este año, el programa se articula en torno a los grandes desafíos del mundo actual, como lo son las guerras, la inteligencia artificial, el cambio climático, el racismo o la desinformación entre los jóvenes. Según explica García, algunos temas son recurrentes, pero otros se han vuelto de "absoluta relevancia nacional e internacional" para la formación del alumnado: los bulos y el peligro de la desinformación, la Inteligencia Artificial y por qué existen las guerras en el siglo XXI.

Estas ponencias son una educación integral que no viene en los libros" Norberto García Director del Instituto Montesclaros de Reinosa

Para abordar la geopolítica, el centro contará con el almirante Juan Rodríguez Garat, cuya participación estaba cerrada desde septiembre. "No habían pasado estos últimos conflictos, pero sí queríamos darle esa visión al alumnado de cómo es posible que existan guerras en el siglo XXI", ha señalado el director. Los acontecimientos recientes, añade, "todavía han puesto más en relevancia esta charla".

Un cartel de primer nivel

El programa incluye a dos Premios Planeta como Juan Manuel de Prada y Espido Freire. Sin embargo, el director ha confesado su "especial ilusión" por haber conseguido traer a la Unidad Militar de Emergencias. "Creo que hacen un trabajo que es respetado y muy prestigiado por todos los españoles. Yo creo que todos los admiramos", ha afirmado.

Otros invitados que estarán en la Primavera Cultural son el juez de menores, Emilio Calatayud; el meteorólogo, Mario Picazo; o el periodista de investigación del ABC, Javier Chicote, que cerrará las jornadas culturales el 27 de marzo.

El reto de impactar en los alumnos

A pesar del prestigio de los ponentes, el director reconoce que el principal reto es conectar con los alumnos de entre 12 y 18 años, quienes "prácticamente no conocen a nadie de los que aquí traemos". Por ello, el instituto realiza un trabajo de motivación para trasladarles "la suerte que tienen" y hacerles ver la magnitud de los invitados.

Les cuesta entender que lo que tienen enfrente es quizás lo mejor que hay a nivel nacional en sus ámbitos" Norberto García Director del Instituto Montesclaros de Reinosa

"A los alumnos les cuesta entender que lo que tienen enfrente es quizás lo mejor que hay a nivel nacional en sus ámbitos", ha admitido Norberto García. Se trata, en palabras del director, de ofrecer una "educación integral que no viene por los libros, sino por el encuentro que has tenido con ese personaje".