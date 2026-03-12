Día 14 de campaña: Mañueco ofrece "gestión" frente a quienes buscan "bloquear" o entregar la victoria a Sánchez

A solo dos días para las elecciones en Castilla y León, la campaña electoral entra en su recta final. El presidente y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido "gestión" a partir del 16 de marzo, marcando distancias con "quienes no buscan gobernar sino tener votos para bloquear y otros que solo quieren entregar la victoria a Pedro Sánchez".

Hemos presentado el #PlanRural con importantes medidas para nuestros pueblos. Seremos los mejores de España en atender emergencias, con ambulancias en todos los centros de salud rurales y más helicópteros medicalizados para toda la Comunidad. #AquíCertezas pic.twitter.com/JnszT835lG — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) March 9, 2026

Solo quieren entregar la victoria a Pedro Sánchez" Alfonso Fernández Mañueco Candidato del PP a la presidencia de la Junta

Recta final de campaña

Mientras los candidatos apuran sus agendas, los líderes nacionales se vuelcan en los últimos actos. Esta tarde, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita Villarcayo (Burgos), el socialista Carlos Martínez participa en un acto en Villanubla (Valladolid), y Santiago Abascal vuelve a acompañar a Carlos Pollán en Aguilar de Campoo.

El broche final de la campaña tendrá lugar mañana en Valladolid, donde los tres principales partidos congregarán a sus líderes nacionales. Feijóo arropará a Mañueco, Pedro Sánchez a Carlos Martínez y Abascal a Carlos Pollán, en una clara muestra de la importancia de estos comicios.

¡Somos la fuerza del cambio!🙌



❤️ Que nadie se quede en casa el domingo: hay que concentrar el voto progresista en el PSOE.



Castilla y León merece mucho más después de 40 años de la derecha. pic.twitter.com/w7XpZsThZ8 — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) March 12, 2026

Más de dos millones de votantes

Más de dos millones de personas están llamadas a votar el próximo domingo 15 de marzo. De ellas, más de 51.000 ya han ejercido su derecho por correo, lo que supone un incremento del 6% respecto a las elecciones de 2022.

El dispositivo electoral movilizará a más de 30.600 efectivos. Se habilitarán más de 4.400 mesas electorales, con la participación de más de 13.000 ciudadanos, 4.470 representantes de la Administración, 2.200 jueces y 8.200 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de 600 policías locales.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha expresado su deseo de que haya "la mayor participación posible" y ha manifestado su esperanza de que la jornada electoral se desarrolle "con total normalidad".

La mayor participación posible" Carlos Fernández Carriedo Portavoz de la Junta de Castilla y León