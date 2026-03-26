El cierre del museo Eureka! de San Sebastián a finales de junio desata un intenso debate sobre el futuro de la ciencia

La Fundación Kutxa ha anunciado el cierre el 30 de junio del emblemático Eureka!, el Museo de la Ciencia en San Sebastián. La decisión se enmarca en una transformación hacia un nuevo espacio, Atenea, que se ubicará en Tabacalera en 2027. Esta noticia ha provocado un importante debate ciudadano, impulsando una recogida de firmas que advierte que no se trata de un simple traslado, sino de la pérdida de un referente en la divulgación científica en Euskadi.

Un duelo por la ciencia experiencial

La divulgadora científica e impulsora de la petición ciudadana, Idoia Mujika, ha expresado en Cope Euskadi su preocupación por la drástica reducción de espacio. Según Mujika, el proyecto supone pasar de los 8.000 metros cuadrados del actual museo a los "escasos 500 metros cuadrados" que tendrá Atenea. Esto, afirma, representa perder más de un 80% del potencial de exposición y de recepción de visitantes.

Lo que perdemos no lo vamos a poder volver a levantar" Idoia Mujika, divulgadora científica e integrante de Eureka Bizirik

Mújika ha lamentado que lo que se pierde es irrecuperable: "lo que perdemos no lo vamos a poder volver a levantar. Estamos hablando de nuestro museo de la ciencia". Ha subrayado que el valor de Eureka! reside en la experimentación en primera persona, algo que difícilmente puede ser sustituido por otros formatos.

"Levantar una piedra de 200 kilos gracias al principio de Arquímedes con tu propia mano es una sensación que no hay manera de sustituirla con una experiencia digital", ha explicado la divulgadora, destacando también las facilidades logísticas del actual emplazamiento, en el Parque Tecnológico de Miramon, para la llegada de autobuses escolares.

Llamada a la transparencia

La movilización ciudadana ha ganado un notable apoyo en poco tiempo. La petición en Change.org ha superado las 5.700 firmas en menos de 48 horas y ha recibido el respaldo de entidades como la Asociación Española de Comunicación Científica y la Asociación Española de Museos de Ciencia.

Idoia Mujika ha pedido transparencia tanto a Kutxa Fundazioa como al Gobierno Vasco sobre los términos en que se ha decidido el cierre. "Que el Gobierno Vasco se posicione y diga claramente que no apuesta por tener un museo de la ciencia y que no le parece que sea un recurso, pero que nos lo expliquen", ha declarado. Y se ha preguntado por qué Euskadi, siendo un ecosistema científico de referencia internacional, con hitos como la llegada del ordenador cuántico de IBM, renuncia a un espacio de divulgación de este calibre.

Desde el movimiento ciudadano, además, se plantea la necesidad de explorar otras vías de financiación, como un modelo de gestión público o mixto. Consideran que, con un plan estratégico público o privado diferente, el museo no solo podría sobrevivir, sino "ser todavía más referente y más significativo de lo que ya lo es".

La voz de los visitantes

Alumnos haciendo cola para entrar al museo Eureka!

A las puertas del museo, en el Parque Tecnológico de Miramon, el sentir general entre los visitantes es de "tristeza". Maite, una visitante habitual junto a sus hijos, ha calificado la noticia como una mala idea y ha expresado su pena: "Super mal porque me parece que es una maravilla".

El cierre afecta especialmente a la comunidad educativa, que utiliza el museo como un recurso pedagógico fundamental. Anika, una profesora de la escuela pública de Ansoain en Navarra que acude con sus alumnos de 6 y 7 años para los talleres sobre el cuerpo humano, ha afirmado que "es una gozada" y que la noticia le "da penica".

Por su parte, Mara, profesora en el colegio Mundaiz de San Sebastián, ha calificado el cierre como "una lástima". Su centro acude cada año con alumnos de bachillerato a realizar el taller de anatomía. "Todo es muy interactivo, y no hay muchos museos así. Es una manera de acercarles a la ciencia y poder poner en práctica lo que se trabaja en clase", ha concluido.