El Parque de Atracciones de Zaragoza suspende su apertura y plantea un ERTE para sus 79 trabajadores

La incertidumbre se ha apoderado del Parque de Atracciones de Zaragoza. A estas alturas del año, el recinto ya debería haber inaugurado su temporada, como es tradicional en fechas cercanas a la Cincomarzada, pero su futuro inmediato es una incógnita. No solo no hay fecha de apertura, sino que la empresa ha planteado un ERTE para la totalidad de la plantilla, compuesta por 79 personas. Las atracciones permanecen paradas, deshinchadas y sin actividad, por lo que el parque no abrirá para Semana Santa y su funcionamiento en mayo, mes clave para las comuniones en Zaragoza, está en serias dudas.

La plantilla ha sido convocada a una asamblea de trabajadores para conocer los detalles de la situación. Comisiones Obreras (CCOO), con representación unitaria en el comité, les informará sobre la reunión mantenida el día anterior con la dirección de la empresa. La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos en Aragón, Begoña Pérez, ha estado al frente de estas conversaciones.

el traspaso del parque de atracciones, paralizado

Este bloqueo llega después de que la actual gestora del parque, propiedad de la familia Morte, cerrara un acuerdo con el grupo argentino Fénix Entertainment para ceder la gestión del recinto durante los próximos 50 años. La nueva sociedad, denominada Moncayo Ley Sur, fue la única que se presentó al concurso impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza bajo un nuevo pliego de condiciones.

PARQUE ATRACCIONES DE ZARAGOZA Una de las atracciones más conocidas del Parque de Atracciones de Zaragoza

Begoña Pérez ha explicado la postura de la propiedad actual, señalando que les "transmitió su voluntad de negociar un expediente de regulación temporal de empleo, es decir, la posibilidad de suspender temporalmente a toda la plantilla". Según la representante sindical, esta medida se debe a que "evidentemente hay unos problemas que no acaban de resolverse respecto al inicio de los trabajos".

Conflicto societario

Desde el sindicato apuntan a que el origen del problema es un desacuerdo empresarial. "Lo que tenemos constancia es que hay problemas societarios, hay problemas entre empresas, y quien tiene la titularidad de las relaciones laborales de momento es Parque de Atracciones de Zaragoza, hasta que se haga cargo la nueva adjudicataria", afirman. Como el traspaso no se ha formalizado, la nueva sociedad no ha asumido la plantilla y la gestora actual propone la suspensión de los contratos.

Lo que sabemos seguro es que hay problemas societarios, hay problemas entre empresas" Begoña Pérez Secretaria general de la Federación de Servicios Públicos en Aragón de CCOO

Dos posibles escenarios para el parque de atracciones de zaragoza

Con la prórroga municipal para la contrata actual expirando el 31 de marzo, el panorama es incierto. El sindicato contempla dos finales posibles para esta situación. "Una es que sí sea, aunque sea tarde, la actividad en el parque [...] o, volviéndonos en el peor de los escenarios, puede acabar en un ERE de extinción, no lo sabemos, no lo sabemos ni tenemos datos además", ha declarado Pérez.

La empresa zaragozana no se encuentra en concurso de acreedores, pero su futuro depende de que la nueva sociedad asuma finalmente el traspaso. Mañana viernes se celebrará una nueva reunión que será clave para el futuro inmediato del parque. Sobre la mesa está también la posibilidad de que el recinto permanezca cerrado esta temporada para acometer obras y reabrir en la siguiente, pero por ahora todo es una incógnita.

La incertidumbre se ha apoderado del Parque de Atracciones de Zaragoza. A estas alturas del año, el recinto ya debería haber inaugurado su temporada, como es tradicional en fechas cercanas a la Cincomarzada, pero su futuro inmediato es una incógnita. No solo no hay fecha de apertura, sino que la empresa ha planteado un ERTE para la totalidad de la plantilla, compuesta por 79 personas. Las atracciones permanecen paradas, deshinchadas y sin actividad, por lo que el parque no abrirá para Semana Santa y su funcionamiento en mayo, mes clave para las comuniones en Zaragoza, está en serias dudas.

PARQUE ATRACCIONES DE ZARAGOZA Parque de Atracciones de Zaragoza

La plantilla ha sido convocada a una asamblea de trabajadores durante la jornada de hoy para conocer los detalles de la situación. Comisiones Obreras (CCOO), con representación unitaria en el comité, les informará sobre la reunión mantenida el día anterior con la dirección de la empresa. La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos en Aragón, Begoña Pérez, ha estado al frente de estas conversaciones.