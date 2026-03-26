La IA, motor clave para el futuro de las empresas en Navarra: "La inteligencia artificial también son manzanas y tortillas de patata"

El consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha analizado este jueves en los micrófonos de Cope Navarra la situación de la industria en la Comunidad Foral. Irujo ha descrito un escenario muy dinámico, con una fuerte inversión y cifras récord de empleo que alcanzaron las 91.000 personas el año pasado, un aumento significativo frente a las 65.000 de hace una década. Sin embargo, ha reconocido que el sector no está exento de grandes retos y se encuentra en un momento de plena transición.

Es una situación con mucho dinamismo, pero con enormes retos de futuro" Mikel Irujo Consejero de Industria de Navarra

Los pilares de la industria navarra

El consejero ha identificado cuatro sectores principales que sustentan la fortaleza industrial de Navarra: la industria agroalimentaria, la de automoción, la biomédica y la de las energías renovables. Según Irujo, esta potencia se apoya en un completo ecosistema de formación e innovación, que incluye desde una Formación Profesional dedicada hasta centros tecnológicos que impulsan el desarrollo.

Pese al dinamismo general, Irujo ha señalado la paradoja de esta situación de crecimiento con las situaciones dramáticas vividas recientemente, como los cierres de empresas. Por ello, ha insistido en que el momento actual es de "una situación con mucho dinamismo, pero con enormes retos de futuro".

La IA, un motor para pymes y grandes empresas

Irujo ha hecho un especial hincapié en que la Inteligencia Artificial no es una herramienta exclusiva para las grandes multinacionales, sino un recurso fundamental para todo el tejido empresarial. En este sentido, ha animado a las empresas a contactar con el Polo de Innovación Digital Iris, que funciona como una ventanilla única de asesoramiento para la transformación digital.

Inteligencia artificial es también, son también manzanas y tortillas de patata" Mikel Irujo Consejero de Industria de Navarra

Para ilustrarlo, ha afirmado que "inteligencia artificial es también, son también manzanas y tortillas de patata". Ha puesto como ejemplo una empresa de Fitero que aplica IA para analizar cada manzana y mejorar su calidad, y otra de Funes que, gracias a la digitalización, ha convertido su producción de tortillas en un auténtico laboratorio de alimentación.

Retos: burocracia y conectividad

En cuanto a la simplificación administrativa, ha adelantado la próxima aprobación de una nueva ley foral industrial que incluirá la creación de la Carpeta Industrial. Esta herramienta digital, similar a la carpeta de salud ciudadana, permitirá a las empresas gestionar sus trámites de forma centralizada y ágil, respondiendo a la demanda de rapidez del sector.

Finalmente, el consejero ha admitido que la conectividad es un campo con un claro margen de mejora. Ha mencionado los trabajos en el Tren de Alta Velocidad y los desafíos que supone una población de 682.000 habitantes para alcanzar la masa crítica necesaria para ciertas infraestructuras de transporte.