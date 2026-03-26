Nuevo detenido relacionado con los últimos conflictos en Badajoz

Un nuevo detenido ha sido arrestado esta madrugada en Badajoz en relación con los sucesos violentos que han tenido lugar en las últimas semanas. Los altercados, que incluyen tiroteos y el uso de bombas incendiarias contra viviendas, se enmarcan en el enfrentamiento entre dos familias en las barriadas de San Roque y Cerro de Reyes.

Según ha informado la Policía Nacional, esta detención está relacionada específicamente con los ataques incendiarios a una vivienda en la calle Grecia y otros altercados en el barrio de Cerro de Reyes.

La persona detenida pasará mañana a disposición judicial para responder por los presuntos delitos de incendios y amenazas, entre otros cargos.