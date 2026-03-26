Nuevo detenido relacionado con los últimos conflictos en Badajoz
La Policía Nacional ha arrestado esta madrugada a un nuevo implicado en los tiroteos e incendios que han afectado a las barriadas de San Roque y Cerro de Reyes
Badajoz - Publicado el
1 min lectura
Un nuevo detenido ha sido arrestado esta madrugada en Badajoz en relación con los sucesos violentos que han tenido lugar en las últimas semanas. Los altercados, que incluyen tiroteos y el uso de bombas incendiarias contra viviendas, se enmarcan en el enfrentamiento entre dos familias en las barriadas de San Roque y Cerro de Reyes.
Según ha informado la Policía Nacional, esta detención está relacionada específicamente con los ataques incendiarios a una vivienda en la calle Grecia y otros altercados en el barrio de Cerro de Reyes.
La persona detenida pasará mañana a disposición judicial para responder por los presuntos delitos de incendios y amenazas, entre otros cargos.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE BADAJOZ
"Noelia ha pedido ayuda porque eso es lo que hace cuando pide morir y le damos una vía de escape fácil, indolora, pero también definitiva"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h