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Nuevo detenido relacionado con los últimos conflictos en Badajoz

La Policía Nacional ha arrestado esta madrugada a un nuevo implicado en los tiroteos e incendios que han afectado a las barriadas de San Roque y Cerro de Reyes

Agente de la Policía Nacional de Córdoba

Europa Press

Policia Nacional

Lourdes Baquero

Badajoz - Publicado el

1 min lectura

Un nuevo detenido ha sido arrestado esta madrugada en Badajoz en relación con los sucesos violentos que han tenido lugar en las últimas semanas. Los altercados, que incluyen tiroteos y el uso de bombas incendiarias contra viviendas, se enmarcan en el enfrentamiento entre dos familias en las barriadas de San Roque y Cerro de Reyes.

Según ha informado la Policía Nacional, esta detención está relacionada específicamente con los ataques incendiarios a una vivienda en la calle Grecia y otros altercados en el barrio de Cerro de Reyes.

La persona detenida pasará mañana a disposición judicial para responder por los presuntos delitos de incendios y amenazas, entre otros cargos.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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