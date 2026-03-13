Asaja denuncia que la agricultura ya no es rentable y exige medidas urgentes al Gobierno

La organización agraria Asaja ha celebrado su asamblea anual en Palencia, un encuentro donde se ha analizado la complicada situación del campo y los retos para los próximos meses. El presidente autonómico, Donaciano Dujo, ha lanzado una seria advertencia sobre la crisis que atraviesa el sector por el aumento de los costes de producción, asegurando que se reunirán con el ministro de Agricultura, Luis Planas, el próximo lunes para abordar la situación.

Si antes estábamos justos, a estos precios no se puede trabajar" Donaciano Dujo Presidente de Asaja Castilla y León

Durante su intervención en la Asamblea General Ordinaria de Asaja Palencia, Dujo ha sido tajante: "Si antes estábamos justos, a estos precios no se puede trabajar". Ha afirmado que, como consecuencia de la subida del gasóleo agrícola y los fertilizantes, "no es rentable la agricultura de Castilla y León ni la de España". Según ha explicado, aunque 2025 fue "un año bueno" por la cosecha, el incremento de los costes impide la viabilidad de las explotaciones.

Ante este escenario, el presidente de Asaja Castilla y León ha reclamado medidas urgentes al Ejecutivo central. "El gobierno tiene que mover ficha", ha asegurado. Entre las propuestas, ha citado la necesidad de "garantizar el abastecimiento de los carburantes", "poner freno a la especulación" de las petroleras y "eliminar los impuestos", que en algunos casos suponen el 50% del precio final. Además, ha confirmado que las movilizaciones continuarán: "Hemos estado en la calle esta semana y volvemos la próxima semana, el miércoles 18".

El futuro de la PAC

En la asamblea también se ha abordado el futuro de la Política Agraria Común (PAC). El responsable de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla, ha expuesto la incertidumbre sobre la financiación de la PAC. "Aunque Planas, nuestro ministro de Agricultura, diga que quiere seguir teniendo una PAC fuerte [...], es el presidente del Gobierno el que decide esas cuestiones y aún no sabemos qué opina el presidente del Gobierno", ha afirmado.

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Castilla también ha defendido la necesidad de "un fondo específico para la PAC" para evitar que se diluya y se convierta en "una PAC social" no enfocada a la agricultura profesional. En este sentido, ha mostrado el rechazo de la organización a la propuesta de limitar los pagos por hectárea.

Palencia, una de las más afectadas

La jornada fue inaugurada por el presidente provincial de la organización, José Luis Marcos, quien ha destacado la "gran incertidumbre" que vive el sector. Marcos ha explicado que el incremento de costes agrava una situación ya difícil para las explotaciones de la provincia, mayoritariamente cerealista, donde ya "no llegábamos a que las explotaciones fueran rentables". Por ello, ha defendido la continuidad de las protestas: "Estamos en un momento malo y estamos en la calle", ha sentenciado.

En la misma línea, Donaciano Dujo ha señalado que Castilla y León y Palencia son de las zonas más perjudicadas de España. La razón, según ha detallado, es que al ser "eminentemente cerealistas, muy profesionales" y con un tamaño grande, se ven penalizadas por los "pagos redistributivos" que se aplican a medida que se tienen más hectáreas.

Finalmente, Dujo ha lanzado un mensaje a los candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, pidiendo que "respeten la voluntad de los ciudadanos" para que "hagan gobierno de manera inmediata", ya que el sector agrícola "necesita tener gobierno de manera inmediata".