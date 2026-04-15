Recibe nueve años de prisión por atacar con un machete al portero de una discoteca en Ponferrada (León)

La Audiencia Provincial de León ha condenado a nueve años de cárcel al hombre acusado de atacar con un machete al portero de una discoteca de Ponferrada, El Bierzo (León) en 2023. La sentencia también incluye una indemnización de casi 100.000 euros por las graves lesiones sufridas por la víctima, a la que golpeó en la cabeza con el arma y le cercenó parte de una oreja.

Así ocurrió la brutal agresión

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 11 de febrero de 2023. Todo comenzó con una discusión entre dos parejas en las inmediaciones del local de ocio. El portero de la discoteca intentó mediar en el conflicto y negó la entrada al establecimiento a los dos individuos que habían iniciado la disputa.

Fue en ese instante cuando uno de los implicados propinó un puñetazo en la cara al portero y lo inmovilizó. El ahora condenado aprovechó la situación para atacar a la víctima con un machete de 40 centímetros, causándole lesiones graves como una oreja parcialmente amputada y otras heridas a consecuencia de los golpes.

La Audiencia Provincial ha considerado probados los hechos y, por ello, ha impuesto la pena de nueve años de prisión contra el principal agresor, además de la citada compensación económica para la víctima.