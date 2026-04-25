Las Meninas de Velázquez, Adán y Eva de Durero, el rostro de la Gioconda y el Hombre de Vitruvio de Da Vinci, la Venus de Botticelli, la Madonna del Cardellino o el David, vencedor de Goliat de Caravaggio entre otras muchas, son todas ellas obras de arte creadas atendiendo a la proporción áurea, también denominada razón divina, número Φ, divina proporción o número áureo.

La proporción áurea se da cuando al partir un segmento en dos partes desiguales, dividiendo el total por la parte más larga, obtenemos el mismo resultado que al dividir la parte más larga entre la más corta. Es una proporción entre dos números que equivale a 1,618 seguido de infinitos decimales. Su descubrimiento se lo debemos a los griegos, fue Euclides en su obra Elementos uno de los primeros en referirse a este concepto, descubrimiento que proporcionó una nueva regla estética.

El número áureo: el código secreto de la belleza perfecta

Definición matemática y símbolo

Se suele representar con la letra griega Φ en honor al escultor griego Fidias, cuyas obras se consideraban lo más cercano a la perfección estética. Un número irracional que posee muchas propiedades interesantes, no como unidad, sino como una relación o proporción en figuras geométricas que encarna el ideal de belleza. El símbolo se lo adjudicó el matemático Mark Barr en 1900.

La sección divina en el arte y la cultura

La fascinación por el número áureo ha sido tal a lo largo de la historia que en 1509 el matemático y teólogo italiano Luca Pacioli publicó un libro en el que daba cinco razones por las que el número áureo era divino. Así menciona la unicidad del número que se asemeja a la de Dios, por otra parte, el hecho de que esté definido por tres segmentos de una recta lo hace comparable con la Trinidad, así como la inconmensurabilidad de Dios y la propia del número, seguido por infinitos decimales. Dios es omnipresente e invariable al igual que este número, y por último reconoce que Dios dio ser al universo a través de la quintaesencia, representada por un dodecaedro, y el número áureo dio ser al dodecaedro.

Asimismo, no son pocos los expertos que aseguran que la Biblia está salpicada de ejemplos alusivos al número de Dios, frente al del anticristo. El Partenón, la gran Pirámide de Gizeh o los impresionantes palacios de la antigua Babilonia son claras muestras del uso de esta proporción divina.

Al parecer, Stradivarius ponía especial cuidado en situar las aberturas de sus violines en consonancia con la proporción áurea. Tal vez se tratase más de una cuestión estética que sonora, pues no hay indicios que demuestren que esto tenga ningún impacto en la calidad del sonido de estos archifamosos instrumentos.

Matemáticas y vanguardia artística

También en los movimientos de arte Vanguardista, hubo una escuela dentro del Cubismo, dedicada a esta sección, la llamada Sección Áurea, que trataba de llevar las matemáticas a la pintura, sobre todo a las proporciones al descomponer una figura en cubos. Tendencia liderada por Marcel Duchamp en la que participó el español Juan Gris.

La proporción en la naturaleza y la vida cotidiana

En la naturaleza, la divina razón impone su ley en caprichosas formas, como la disposición de los pétalos de las flores, la caracola de algunos animales, la forma de las piñas e incluso, aunque parezca increíble, en el grosor de las ramas de los árboles. En nuestro día a día podemos encontrar numerosos modelos de la misma: solo con fijarnos en las tarjetas de crédito, las cajetillas de tabaco o los folios, podemos comprobar la relación con la proporción áurea. No hay duda de que las matemáticas están presentes en todos los órdenes de la vida y además son una fuente de inspiración en el mundo del arte, la arquitectura, la moda, la pintura o la ingeniería.

El número áureo: el código secreto de la belleza perfecta

SOBRE LA COLABORADORA DE COPE: SILVIA RODRÍGUEZ

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana en ‘Con otra perspectiva’, disponibles en Cope.es/Bierzo .

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca , Silvia decidió estudiar esta carrera por su pasión por la lengua y la literatura. Disfruta leyendo, escribiendo y escuchando buena música. Además, es feliz trabajando en equipo y cree firmemente que “estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Silvia también es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una labor destacada en la comarca. Enamorada de la enseñanza, es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal . Se define como una persona vital, alegre, optimista y con gran sentido del humor.

Además, realizó el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del escritor Miguel Velasco Nevado.