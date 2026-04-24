El alcalde de Benasque sobre la cruz del Aneto: "El montañismo une a todo el mundo y es un espacio donde se deben dejar atrás cuestiones ideológicas y de otro tipo"

La investigación sobre la desaparición de la Cruz del Aneto sigue su curso en manos de la Guardia Civil. El alcalde de Benasque, Manuel Mora, ha confirmado que la principal hipótesis es que fuera un sabotaje. "Se cree o se tiene el pensamiento de que ha sido un sabotaje, que se ha cortado y se tiró", ha explicado Mora, quien espera que el deshielo permita encontrarla pronto.

El alcalde ha asegurado que la intención del consistorio es que la cruz "vuelva a lucir en el lugar de origen este año", coincidiendo con el 75 aniversario de su colocación. Si no se encuentra o está en mal estado, se restaurará o se fabricará una nueva, pero confirma que "la cruz va a volver".

"Ningún montañero de los que hoy en día puede hacer la ascensión al Aneto conoce el Aneto sin la Cruz" Manuel Mora, alcalde de Benasque

Un símbolo que trasciende la montaña

Mora ha defendido el enorme peso simbólico de la cruz, afirmando que "ningún montañero de los que hoy en día puede hacer la ascensión al Aneto conoce el Aneto sin la Cruz". Para el alcalde, es un emblema para venasqueses, montañeros y pirineístas, y para todos los que aman la montaña.

Este simbolismo quedó patente durante la exposición de la cruz en el Palacio de los Condes de Rivagorza mientras era restaurada. "La tocabas en Benasque y era como si hubieras estado en el Aneto", ha recordado el alcalde sobre la gran afluencia de visitantes que recibió.

Patrimonio, tradición y tecnología

Ante el debate sobre la presencia de elementos artificiales en la montaña, Mora argumenta que sus 75 años de historia le otorgan un peso suficiente para ser considerada patrimonio. "Yo creo que la cruz ya pasa a ser patrimonio, pasa a ser un recuerdo, un monumento", ha señalado, comparando su permanencia con la de los muros de piedra seca, declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

El alcalde también ha defendido la convivencia entre tradición y tecnología, poniendo como ejemplo que nadie cuestiona el uso de helicópteros en los rescates. De hecho, ha recordado que durante el tiempo que la cruz estuvo ausente para su restauración, muchos montañeros se quejaban: "He subido tres veces y aún no está la cruz, y claro, yo me hago la foto y no está la cruz".

Un llamamiento al respeto

Manuel Mora ha lamentado el suceso, destacando que el montañismo "une a todo el mundo" y es un espacio donde se deben dejar atrás las cuestiones ideológicas. "Cuando tienes que acudir a un rescate, no le preguntas a nadie ni de dónde es ni qué nacionalidad tiene", ha reflexionado.

Finalmente, el alcalde ha enviado un mensaje a los posibles autores, pidiendo respeto por las tradiciones y por el trabajo realizado con "tanto cariño". Ha recordado que tanto su colocación original como su restauración fueron fruto de la unidad y la colaboración, y que la tradición de la Cruz del Aneto "tiene que estar por encima de cualquier cuestión ideológica".