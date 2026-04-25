Sergio De Larrea se presentará al draft de la NBA 

La NBA es el sueño de casi todos los jugadores de baloncesto. La distancia entre Europa y la mejor liga del mundo es cada vez más corta, hasta el punto de que se vislumbra una división europea de la NBA en unos años. El nombre de Sergio De Larrea, como contó COPE en marzo de 2024, lleva apuntado en las bases de datos de los ojeadores de las franquicias NBA desde hace años. De hecho, ya estando en el filial advertimos que era constante su presencia en los encuentros del segundo equipo taronja.

Desde la llegada de Pedro Martínez y su ascenso al primer equipo, la proyección de Larry se ha disparado. Con su clase y personalidad, fue uno más de los importantes en la rotación en la 24/25, con llamada de Scariolo a la selección española absoluta. Ávido y precavido, el Valencia Basket mejoró las condiciones contractuales del vallisoletano, que renunció a la tentadora y millonaria llamada de la NCAA, por jugar en Euroliga y de taronja.

La apuesta no pudo salir mejor. En la Supercopa, con las lesiones de Jean Montero y Xabi López-Arostegui, dos exteriores, asumió un rol determinante hasta el punto de convertirse en el MVP más joven de la competición. La lupa de la NBA se giró de nuevo hacia él. Un 2005, con su cabeza, físico y recursos técnicos, siendo clave en la conquista de un título, llama mucho la atención. A pesar de una fase de menos protagonismo, De Larrea ha mantenido su mentalidad trabajadora y humilde, y, sin tanta fuerza como en la Supercopa, ha continuado dejando destellos del jugadorazo que ya es. Más el potencial que deja entrever en cada actuación. Por ejemplo, sus dos tiros libres decisivos contra Olympiakos saliendo de banquillo por le lesionado Montero.

En el club asumían que este momento iba a llegar. Esperaban que aguantara quizás otro año, pero Larry y sus agentes creen que es una buena oportunidad de obtener un buen puesto en la lotería del draft. Valencia Basket fichó a Álvaro Cárdenas, cedido con éxito en el Peristeri griego, para protegerse con un cupo de nivel.

Según el prestigioso portal DraftExpress, Larry se ha declarado elegible. Ahora el vallisoletano tiene de tiempo hasta el 13 de junio para retirar su nombre y posponer su entrada en el draft. Si por los pronósticos y conversaciones con los clubes, vieran que las franquicias no acaban de verle en primera ronda (donde se garantizaría unos 4 millones de dólares anuales si está a partir del 20) o poco más de un millón si está entre los diez primeros de la segunda ronda. De mantener su nombre pasado este plazo, ya habría que esperar al 23 y 24 de junio, en la ceremonia que tendrá lugar en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

Montero, también bajo la lupa NBA

Otro que puede ser elegido, sin necesidad de declararse elegible, es Jean Montero. Nacido en 2003, su temporada está llamando mucho la atención. Como ocurrió en el caso de De Larrea, la llamada millonaria de la NCAA no motiva al jugador. Quiere esperar a la NBA. Sabe que estar en el cinco ideal de la temporada en la Euroliga es un logro importante y serán muchos los scouts que sigan a Jean y a Larry en los cuartos contra Panathinaikos. Es lo que tiene el temporadón de Valencia Basket. Los grandes y la NBA posan sus ojos sobre ti y amenazan con ficharte a piezas apetecibles.